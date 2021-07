Nie zapominajmy o słonej wodzie

Przekop Mierzei Wiślanej przypomniał mieszkańcom Warmii i Mazur, że warmińsko-mazurskie to nie tylko jeziora, ale też morze czyli Zalew Wiślany.

Kiedy mówimy o szansach jakie dla naszego regionu niesie ze sobą przekop Mierzei to odnosimy to z reguły do Elbląga. I zapominamy, że skorzystają na tym także położone nad Zalewem wsie i miasteczka takie jak Suchacz i Tolkmicko. W tym pierwszym mamy przystań, w drugim port. O tym rozmawiamy

z Magdaleną Dalman, burmistrzem Tolkmicka.

Ale dla mieszkańców Tolkmicka nie mniej ważne są małe inwestycje, takie jak rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęczu na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej, budowa nowej remizy w Pogrodziu czy utworzenie w zabytkowej willi w Tolkmicku ośrodka zdrowia i Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Gmina własnie przygotowuje się do ogłoszenia przetargów na te inwestycje.

Igor Hrywna