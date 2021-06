Suwalska Strefa Ekonomiczna stawia na rozwój firm w północno - wschodniej Polsce

Od połowy 2018 r. cała Polska stała się specjalną strefą w ramach programu Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) - co to oznacza dla przedsiębiorców i inwestorów północno-wschodniej Polski?

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna do tej pory obsługiwała 19 podstref w trzech regionach warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim i tylko na tak wyznaczonym obszarze o powierzchni ponad 650 ha inwestorzy mogli ubiegać się o zezwolenia uprawniające do zwolnień w podatku dochodowym. Obecnie cała Polska jest strefą inwestycji (PSI) co oznacza, że inwestor może ubiegać się o decyzję o wsparciu w każdym wskazanym przez siebie miejscu. SSSE jest uprawniona do wydawania decyzji o wsparciu w całym województwie podlaskim, powiatach ełckim i gołdapskim w woj. warm.–maz. oraz 4 powiatach Mazowsza: ostrowskim, sokołowskim, łosickim i węgrowskim. Inwestor może zrealizować nową inwestycję budując nowy zakład lub zwiększyć zdolności produkcyjne istniejącego zakładu. Ten drugi sposób cieszy się dużą popularnością, gdyż pozwala na zakup maszyn czy nowych technologii. Aby otrzymać decyzję o wsparciu należy spełnić wymogi ilościowe i jakościowe. Kryterium ilościowe - to obowiązek poniesienia minimalnych wydatków inwestycyjnych. Ich wysokość jest uzależniona od stopy bezrobocia w danym powiecie i wielkości firmy i wynosi od 0,2 mln zł do 1,6 mln zł dla firm mikro, od 0,5 mln zł do 4 mln zł dla firm małych, dla średnich od 2 mln zł od 16 mln zł i dla dużych od 10 mln zł do 80 mln zł.



Wspomniane kryteria jakościowe (z 10 należy wybrać min. 4) dotyczą miedzy innymi wymagań w zakresie inwestycji w branżach priorytetowych, posiadania statusu MŚP, przynależności do klastra, wspierania pracowników w zakresie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji, podejmowania działań w zakresie opieki nad pracownikiem, współpracy ze szkołami zawodowymi i uczelniami. Decyzje uprawniające do zwolnień w podatku dochodowym wydajemy na lat 15 (na Mazowszu 12) i to jest czas na zrealizowanie przedsięwzięcia i odebranie zwolnienia podatkowego. Intensywność pomocy dla mikro i małego przedsiębiorcy na Warmii Mazurach i Podlasiu wynosi 70% dla średniego 60 % i dużego 50%. Na Mazowszu jest odpowiednio o 15% niższa. Większość branż produkcyjnych objęta jest pomocą publiczną ale są wyjątki i o tych i innych szczegółach rozmawiamy bezpośrednio z inwestorami. Jeden telefon do naszych pracowników wystarczy by wstępnie stwierdzić czy dany projekt inwestycyjny ma szansę uzyskać decyzję o wsparciu.

Jakie są efekty nowego instrumentu wsparcia inwestycji w Pana spółce?

Od wejścia w życie nowych uregulowań prawnych dotyczących PSI SSSE S.A. wydała już 56 Decyzji o Wsparciu, łączne deklarowane nakłady na inwestycje w ramach DoW to kwota - prawie 1 mld zł., deklarowane nowe zatrudnienie to ponad 320 osób a utrzymane miejsca pracy przy realizacji inwestycji to ponad 5 tys.

Strefa suwalska wspiera inwestorów na całym Podlasiu, części Mazowsza ale także we wschodniej części Warmii i Mazur. Proszę powiedzieć o waszych sukcesach w tej części naszego regionu?

Spektakularnym sukcesem jest na pewno całkowite zagospodarowanie wszystkich gruntów (ponad 57 ha) w Gołdapi. Stworzyliśmy tu nową dzielnicę przemysłową, w której zakłady wybudowało 16 inwestorów, inwestując ponad 324 mln zł ,pracuje tu ponad 1,4 tys. osób. Strefa stała się istotnym partnerem na gospodarczej mapie miasta i dzisiaj trzeba zadbać o jej dalszy rozwój – stąd nasze zabiegi o przejęcie 14 ha od KOWR. W Gołdapi zainwestowały firmy które rozsławiają to miasto i są liderami w swych branżach. Warto wskazać na duńskiego producenta jachtów firmę X Yachts czy spółki z branży metalowej Kensus i Iryd. Należy wspomnieć jeszcze o Podstrefie Olecko gdzie obsługujemy największego pracodawcę w mieście firmę ZPU Prawda, która zatrudnia ponad 1,2 tys. osób i jest uznanym producentem mebli dla sieci Ikea.

A jak zyskał Ełk na działaniu strefy której jest akcjonariuszem?

Ełk zyskał przemyślaną, usytuowaną z dala od zabudowy mieszkaniowej nową dzielnicę przemysłową z drogami asfaltowymi, oświetleniem ulicznym, chodnikami i parkingami oraz pełnym uzbrojeniem. Ulokowaliśmy tu 47 inwestorów, którzy inwestując w hale produkcyjne, najnowocześniejszy park maszynowy zainwestowali ponad 1,058 mld zł i utworzyli ponad 3 tys. nowych miejsc pracy. Przekroczenie kwoty 1 mld zł i utworzenie ponad 3 tys. miejsc pracy było dla podstrefy w Ełku bardzo istotnym celem, który został osiągnięty dzięki decyzjom naszych inwestorów i zaufaniu jakim nas obdarzyli. Zyskali przede wszystkim mieszkańcy którzy tu w strefie pracują, firmy lokalne z różnych branż: ubezpieczeniowe, projektowe, wykonawcze itp. Efekt synergii zadziałał. Zyskał też budżet miasta, który nasi inwestorzy w formie podatków zasilają rokrocznie kwotą kilkunastu mln zł. Dokonaliśmy dywersyfikacji branż. Nasi inwestorzy i ich wyroby znani są w całej Europie i na świecie.

Jaki to może być rok dla strefy i jakie plany ma strefa w swych warmińsko-mazurskich lokalizacjach na najbliższy czas?

Bieżący rok będzie dla Ełku czasem zbiorów w inwestycjach gdyż przewidujemy uruchomienie produkcji w nowych zakładach firm: ESS Energy Saving Solution – produkcja lamp oświetlenia drogowego, Rubicone - produkcja kompozytowych płyt akrylowych, Inpost – terminal logistyczny, Mecconti - pierwsze w strefie Centrum Badawczo-Rozwojowe z branży mikrobiologii. Nową inwestycję rozpoczęła firma Led Lease – producent oświetlenia LED dla upraw pod osłonami. Reinwestycje kontynuują firmy Impress Decor, Cezar, Porta, Serwistal. Oczekujemy na zapowiedziane inwestycje firm Eco Progress,Hemp World i fińskiej Elite Shipyard, która obecnie produkuje łodzie motorowe na wynajętych halach. Opisane projekty będą skutkowały inwestycjami o wartości ponad 200 mln zł i zwiększeniem zatrudnienia w Ełku o ponad 180 osób. Strefa planuje uczestniczyć w lokowaniu inwestorów w pobliżu węzłów drogowych realizowanych w ramach Via Baltica. Już dzisiaj wszystkich zainteresowanych wsparciem swych inwestycji, zwolnieniami podatkowymi w ramach PSI zapraszamy do naszego Biura w Ełku i Suwałkach i na naszą stronę internetową ssse.com.pl

Jaki jest bilans 25 lecia suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej?

Dla porządku trzeba dodać, iż nasza strefa obsługuje trzy rodzaje inwestorów – tych korzystających jeszcze ze zwolnień podatkowych na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, tych którzy korzystają ze zwolnień wynikających z wydanych decyzji o wsparciu (w ramach PSI) oraz tych którzy ulokowali się w naszym obszarze zarządzania na warunkach rynkowych. Na przygotowanie gruntów wydaliśmy ponad 42 mln zł ,wsparliśmy i ulokowaliśmy w północno-wschodniej Polsce i części Mazowsza 176 firm, które zainwestowały 4,826 mld zł i zatrudniają ponad 14,5 tys. pracowników. Moim zdaniem jest to ogromny wkład w rozwój przemysłowy i technologiczny tej części Polski. Największymi beneficjentami naszych działań są mieszkańcy miast założycieli czyli Ełku, Gołdapi i Suwałk. Zapraszamy wszystkie samorządy do współpracy z nami w szczególności w zakresie przygotowania nowych terenów inwestycyjnych. Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych wokół węzłów drogowych budowanej Via Baltica to zadanie które chcemy zrealizować z samorządami w oparciu o środki finansowe przewidziane na ten cel w Krajowym Planie Odbudowy.