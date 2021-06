Rozpocznij wakacje nad Jeziorem Długim w Olsztynie. Biblioteka miejska zaprasza na wspólne poznawanie Warmii

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie zaprasza olsztynian do wspólnej zabawy nad Jeziorem Długim. Podczas tegorocznej edycji Pikniku z Kłobukiem nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych i starszych miłośników książek.

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie oficjalnie rozpoczyna wakacje. Od 28 czerwca każdy miłośnik książek może wziąć udział w letniej zabawie. Tradycyjnie wraz z nadejściem wakacji nad Jezioro Długim rusza wspólne poszukiwanie Kłobuków.

— W cieniu drzew, przy wtórze szumiącej wody, bez ograniczeń czasowych — wylicza Katarzyna Masiewicz z MBP w Olsztynie. — W tym roku to mieszkańcy decydują, kiedy mają ochotę na spotkanie z psotnym demonem znanym z legend warmińskich.

Kłobuk to postać mityczna — psotny duszek pojawiający się na kartach literatury dla dzieci i dla dorosłych. Przygotowana przez bibliotekarzy gra miejska miała podtekst literacki. Na przygotowanych kartach, z zaznaczoną mapką można było zbierać pieczątki oraz spisywać fragmenty wiersza.

Wspólne poszukiwania potrwają do 2 lipca. W niedawno postawionej KSIĄŻKOchatce nad Jeziorem Długim (blisko Kładki Żubra przy ul. Leśnej) na uczestników gry miejskiej będzie czekała karta gry. Należy ją zabrać ze sobą na spacer, podczas którego do rozwiązania są zadania. Wypełnioną kartę każdy uczestnik dostarcza do biblioteki nr 4 (al. Przyjaciół 15) i wymienia na nagrodę w postaci książki. Liczba nagród jest ograniczona. Uwaga, może pobrać jedną kartę gry i otrzymać tylko jedną nagrodę.

Wypełnione karty gry można przekazać w godzinach pracy biblioteki nr 4: 11-18 (przerwa techniczna 14:30-15).

Źródło: UM w Olsztynie/ MBP w Olsztynie