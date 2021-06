Zenon Procyk, były prezes SM "Pojezierze" w Olsztynie, nie straci prawie 2 milionów złotych

Podczas komentowanego szeroko w całej Polsce przesłuchania Lidii Stroń o Zenona Procyka i jego sprawę zapytał senator Jerzy Wcisła. W odpowiedzi, odrzucona po przesłuchaniu przez Senat kandydatka PiS na RPO, mówiła o kasacji w sprawie wysokości odszkodowania przyznanego byłemu prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej "Pojezierze".

Senator Lidia Staroń przekonywała, że 1,8 mln zł odszkodowania, to zbyt dużo. Wyliczała, że to 7,5 tys złotych za 1 dzień aresztu. A w areszcie Zenon Procyk spędził 8 miesięcy.

Sprawdziliśmy, co dzieje się z kasacją, o której mówiła senator Staroń. Do Sądu Najwyższego skierował ją prokurator generalny. Została rozpatrzona 24 czerwca. Sąd Najwyższy ją odrzucił. Tym samym Zenon Procyk zachował odszkodowanie w całej przyznanej mu wcześniej kwocie.

— Tak, to prawda — to jedyny komentarz Zenona Procyka do sprawy, który po więcej informacji odsyła do swojego adwokata.

— Sąd uznał, że wyliczenie zadośćuczynienia, bo tę kwestię rozpatrywał, jest modelowa. Czwartkowy wyrok kończy możliwość podważania tej kwestii — mówi nam mecenas Marcin Adamczyk, który reprezentował Zenona Procyka.

Według informacji otrzymanych od adwokata Zenona Procyka, wniosek kasacyjny do Sądu Najwyższego wpłynął dosłownie w ostatnim terminie, kiedy mógł być złożony. Rozpatrujący kasację sąd przychylił się do opinii, że zadośćuczynienie obejmuje nie tylko samą sprawę czasu spędzonego w areszcie, ale również wszystkie konsekwencje życiowe, które poniósł Zenon Procyk.

Przypomnijmy. Procesy sądowe, które doprowadziły ostatecznie do uniewinnienia byłego prezesa SM "Pojezierze", trwały ponad 16 lat. Senator Lidia Staroń w czasie, kiedy Zenon Procyk został aresztowany, zasłynęła, jako "pogromca mafii spółdzielnianej" i w takiej roli byłą przedstawiana w mediach.

Lidia Stroń kilka tygodni temu została kandydatem rządzącej koalicji na rzecznika praw obywatelskich. Jej kandydatura zyskała zgodę Sejmu. Jednak po informacjach o sprawie Zenona Procyka i roli, którą odegrała w niej Lidia Staroń swoje poparcie dla jej kandydatury wycofało kierowane przez Jarosława Gowina Porozumienie. Kandydatura senator z Olsztyna po przesłuchaniu w Senacie została odrzucona.

