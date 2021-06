MAG DYSTRYBUCJA WSPIERA ŚRODOWISKO I SWOICH PARTNERÓW HANDLOWYCH W Olsztynie wystartował projekt „Ekomat”

Mag Dystrybucja, ogólnopolski dystrybutor napojów, działający na rynku tradycyjnym od ponad 25 lat, uruchomił w Olsztynie pierwszy ekomat – maszynę, która pozwala konsumentom na wygodny zwrot opakowań do recyklingu. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni główni partnerzy handlowi Mag Dystrybucja oraz współpracujące sieci handlowe działające na rynku tradycyjnym.

Wsparcie dla detalistów, zachęta dla konsumentów

Już w lipcu 2021 r. w krajach UE zaczynają obowiązywać wymagania prawne nałożone na państwa członkowskie i przedsiębiorców w zakresie odpadów opakowaniowych – tzw. Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP). Prace nad wypracowaniem podstaw prawnych systemu, który ureguluje kwestie zwrotu i recyklingu opakowań w Polsce wprawdzie się rozpoczęły, jednak zważywszy na specyfikę polskiego rynku, w którym kanał tradycyjny odgrywa znaczącą rolę, stworzenie takiego systemu będzie wymagało czasu. Jednak już teraz odpowiedzialne firmy podejmują własne działania, które pozwolą sklepom przygotować się do tej zmiany.



Jako świadomy dystrybutor operujący na rynku tradycyjnym, Mag Dystrybucja wraz z partnerami zachęca do ochrony klimatu i promuje pro-ekologiczne zachowania. „– Idea programu powstała z naszego poczucia odpowiedzialności wobec środowiska i z chęci wsparcia naszych partnerów handlowych, którzy już niedługo będą musieli zmierzyć się z wymogami prawnymi w kwestii zwrotu opakowań. Zdajemy sobie sprawę, że dla sklepów tradycyjnych może to być ogromne wyzwanie. Jako rzetelny i świadomy partner biznesowy, zaprosiliśmy do współpracy wiodących producentów napojów i stworzyliśmy projekt EKOMAT, którego zadaniem jest przejęcie tego obowiązku od detalistów”. – powiedział Tomasz Wilczewski „– Z drugiej strony, firma Mag Dystrybucja jako odpowiedzialny dystrybutor, który wprowadza na rynek miliony opakowań, w ten sposób zachęca konsumentów do działań wspierających ochronę klimat i lokalnego środowiska naturalnego.” – dodaje Tomasz Wilczewski

Innowacyjny system wspierający środowisko i sprzedaż

Ideą programu EKOMAT było stworzenie kompletnego rozwiązania, które oprócz podstawowej funkcji, jaką jest automatyzacja zbiórki opakowań do recyklingu, stanie się także narzędziem wspierającym sprzedaż w sklepach. Za każde zwrócone opakowanie klient otrzymuje bon z naliczonymi środkami pieniężnymi, które może wykorzystać na zakupy lub przekazać na cele charytatywne. Jeśli zdecyduje się na odzyskanie tych środków w sklepach, będzie miał możliwość realizacji bonu z automatu w konkretnej, działającej w programie Ekomat, sieci sklepów.

W ten sposób sklepy zyskują narzędzie przyciągające klientów oraz mogą uczestniczyć w promocjach związanych ze zwrotem opakowań, organizowanych przez konkretnych producentów. Pierwszą siecią sklepów, która zaangażała się w projekt EKOMAT, jest polska sieć Chorten, działająca na obszarze Polski.

Projekt EKOMAT wykorzystuje urządzenia do zwrotu opakowań firm Tomra i Sortbox. Autorem informatycznego rozwiązania, umożliwiającego pełną integrację procesu pomiędzy ekomatami i sklepami, jest firma NET Innovation Software. System pozwala również konsumentom na automatyczne przekazanie środków na cele charytywne. W tym celu podczas operacji zwrotu wystarczy z menu urządzenia wybrać funkcję „Donacja”. Instytucją, która otrzyma wsparcie jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie.





Ekologiczna współpraca z producentami

Według szacunków firm badawczych, na polski rynek trafia rocznie niemal 12 miliardów butelek w opakowaniach PET, z czego połowa nigdy nie trafi do recyklingu. Wobec braku kompleksowych regulacji na temat zwrotu i recyclingu opakowań, inicjatywę przejmują producenci i dystrybutorzy. „Udział w projekcie EKOMAT to dla producentów kolejna możliwość podkreślenia proekologicznej postawy i zachęcenia konsumentów do prostych gestów na rzecz lokalnego środowiska”. – dodaje Tomasz Wilczewski

Do udziału w projekcie EKOMAT zostali zaproszeni producenci, którzy podobnie jak Mag Dystrybucja, przykładają wagę do ochrony środowiska i promują pro-ekologiczne zachowania. Do programu przystąpili: Kompania Piwowarska, Carlsberg Polska, Browary Lubelskie (producent piwa Perła), Maspex, Uzdrowisko Nałęczów (producent wody Cisowianka), Żywiec Zdrój (producent wody Żywiec)

Oprócz możliwości wzmocnienia ekologicznego wizerunku marki, producenci zyskują w ten sposób nowe narzędzie do budowania skutecznych promocji w konkretnych punktach sprzedaży, a także znakomitą możliwość szczegółowego monitorowania sprzedaży na podstawie raportów zwrotów opakowań.

Pierwszy ekomat działa już w Olsztynie, i znajduje się właśnie w pobliżu jednego ze sklepów sieci Chorten przy ul. Sobocińskiego 2. Kolejne urządzenia pojawią się niedługo w Bydgoszczy i w Trójmieście. Wszystkie informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej projektu pod adresem www.ekomat.pl.

Więcej informacji:

Tomasz Wilczewski

Trade Marketing Manager

Mobile: +48 723 988 405

E- mail: t.wilczewski@magdystrybucja.pl



Kompania Dystrybucyjna i Mag Dystrybucja:

Mag Dystrybucja jest częścią Kompanii Dystrybucyjnej (www.kompaniadstrybucyjna.com) - to podmiot koordynujący i wspierający działania operacyjne oraz handlowe wszystkich spółek wchodzących w skład Kompanii Dystrybucyjnej na terenie Polski. Organizacja ze 100% kapitałem polskim, zajmująca się dystrybucja najsilniejszych marek, z doskonałym zapleczem logistycznym oraz własnym zespołem handlowym zorientowanym na klienta.



Mag Dystrybucja (www.magdystrybucja.com) - ogólnopolski dystrybutor napojów, działający na rynku tradycyjnym od ponad 25 lat. Jest również kluczowym dostawcą dla kanału hurtowego oraz alternatywnych kanałów dystrybucji. Dysponuje niezależną strukturą sprzedaży (magazyny, samodzielne oddziały w Olsztynie, Trójmieście i Bydgoszczy), stale rozwija informatyczne systemy do zarządzania sprzedażą.

W portfolio MAG Dystrybucja znajdują się produkty liderów rynku (między innymi Maspex, Żywiec Zdrój, Polskie Zdroje, Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec, Carlsberg Polska, CEDC, Stock Polska). Firma rozwija również marki własne, z których najbardziej znane, to Woda Eva Zdrój oraz napój energetyczny MPower, dostępne w szerokiej dystrybucji na obszarze działania firmy.

MAG Dystrybucja angażuje się w projekty na rzecz lokalnych społeczności oraz środowiska. Wspiera zrównoważoną gospodarkę zasobami, tworząc niezależny system zwrotu opakowań w ramach projektu EKOMAT, który wystartował w czerwcu 2021 r.