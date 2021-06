Uwaga, będzie niebezpiecznie! Ciemne chmury nadciągają nad Warmię i Mazury

Burze nad Warmią i Mazurami spodziewane są od godz. 18:10 23 czerwca do godz. 02:00 24 czerwca. Prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą nawalne opady deszczu o wydajności do 50 mm, lokalnie do około 60 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie może też spaść grad.

Ostrzeżenie dotyczy powiatów:

- bartoszyckiego

- lidzbarskiego

- nidzickiego

- olsztyńskiego

- Olsztyna

- giżyckiego

- gołdapskiego

- węgorzewskiego