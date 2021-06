Zostawił portfel na dachu auta. W środku 6 tys. zł

Ile razy można coś położyć na dachu samochodu, zapomnieć o tym i odjechać? O niezwykłym szczęściu może mówić pewien mieszkaniec Susza. Mężczyzna przez chwilę nieuwagi zgubił na jednej z ulic w mieście 6 tys. zł. Położył portfel na dachu auta i po prostu odjechał. Ale dzięki zaangażowaniu wielu osób cała gotówka wróciła do właściciela.

Z relacji świadków wynikało, że mieszkaniec Susza wsiadając do samochodu położył swój portfel na dachu pojazdu, zajął się czymś innym i po chwili zapomniał co zrobił z portfelem, wsiadł do auta i ruszył. Kiedy jechał ulicą z dachu samochodu spadł portfel, a z niego wypadły banknoty. Świadkowie tego zdarzenia zatrzymali swoje auta i wspólnie pozbierali pieniądze oraz portfel z dokumentami. Pomógł im w tym pracownik Zakładu Usług Komunalnych w Suszu, który zebrane banknoty przekazał policjantom. A wszystko to zostało zarejestrowane przez kamery miejskiego monitoringu.

Mężczyzna może mówić o ogromnym szczęściu. Dzięki uczciwości i życzliwości osób, które za nim jechały odzyskał wszystkie utracone pieniądze.

