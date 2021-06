Sprawa o zabicie wilka umorzona. WWF Polska składa zażalenie

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu postanowił umorzyć śledztwo w sprawie zabicia wilka na przełomie lutego i marca, pod Morągiem. Fundacja WWF Polska złożyła zażalenie na to postanowienie.

Polowanie na wilki, poza odstępstwami, na które zgodę musi wyrazić Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, jest aktem kłusownictwa — przestępstwem. Taki czyn podlega karze nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Jednak sprawcy rzadko kiedy ponoszą konsekwencje. Postępowania dotyczące zastrzelonych nielegalnie wilków zazwyczaj kończą się umorzeniem.

Tak właśnie stało się w przypadku zastrzelonego na przełomie lutego i marca wilka znalezionego koło Morąga. Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu postanowił umorzyć śledztwo. Fundacja WWF Polska złożyła zażalenie na to postanowienie.

— Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu zatwierdził decyzję Komisariatu Policji w Morągu, o umorzeniu dochodzenia w sprawie zabicia wilka. Jednak czy zrobiła wszystko, aby wykryć sprawcę tego przestępstwa? Zdaniem ekspertów WWF Polska nie, dlatego zgodnie z naszym prawem zdecydowaliśmy się zaskarżyć postanowienie, wskazując jednocześnie jakie działania należałoby podjąć zanim kolejna ofiara kłusowników nie otrzyma należnej jej sprawiedliwości — czytamy w oświadczeniu WWF Polska. — Niestety w dochodzeniu zaniechano identyfikacji amunicji, z której zastrzelono zwierzę, nie dokonano też oględzin oraz zbadania broni i naboi należących do zeznających świadków.

Jak podkreśla WWF Polska, organy ścigania nie wystąpiły też do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie o dostęp do informacji o szkodach wyrządzanych przez wilki w Gminie Morąg. Dodatkowo, nie wystąpiono do lokalnych kół łowieckich i nadleśnictwa o należyte informacje. Kolejnym wymagającym zbadania wątkiem jest przesłuchanie świadka, który zgodnie z Książką ewidencji pobytu na polowaniu polował stosunkowo najczęściej.

O zastrzelonym wilku pisaliśmy w marcu br.:

Przypomnijmy. Między miejscowościami Wenecja i Mały Słonecznik koło Morąga Paweł Figlant znalazł zastrzelonego wilka. Pan Paweł jest ich wielkim pasjonatem, zdarzyło mu się już sfotografować na naszym terenie te dzikie i piękne zwierzęta. Tego dnia również wyszedł z aparatem fotografować naturę, jak to często czyni. I natknął się na martwego wilka.

— Postanowiłem się przejść — opowiada Paweł Figlant. — Z daleka zauważyłem kilka kruków, a jak już widzę kruki, to wiem, że one tam bez przyczyny nie są. Od razu pomyślałem, że musi coś tam leżeć. Zszedłem z góry i zobaczyłem leżącego martwego wilka.

Pan Paweł mówił nam, że nie wiedział na początku co ma zrobić, gdzie zadzwonić. Postanowił jednak poinformować o tym przypadku Stowarzyszenie dla Natury “Wilk”. Tam go już odpowiednio poinstruowano.

— Zadzwoniłem do stowarzyszenia — opowiada dalej pan Paweł. — Tam powiedziano mi jak mam sprawdzić czy wilk został zastrzelony. Odwróciłem więc martwe zwierzę i zobaczyłem wlot od kuli. Włożyłem długopis w ten wlot, bo tak się to sprawdza. Dla mnie nie było już wątpliwości, że wilk został zastrzelony. Zawiadomiłem policję, która szybko się zjawiła i potwierdziła moje przypuszczenia.

Tylko w ubiegłym roku ujawniono 7 przypadków skłusowania wilków. Ile ich było rzeczywiście, nie wiadomo. Wykrywalność kłusowników jest bardzo niska, a postępowania dotyczące zastrzelonych nielegalnie wilków zazwyczaj kończą się umorzeniem ze względu na niewykrycie sprawcy.