Dorosły też jest dzieckiem... tylko jakim? Przedszkolaki tłumaczą

Straszne jest życie, gdy jest się dorosłym. Dlatego najlepiej być dzieckiem. Z wielką ilością zabawek — o tym, co ważne w Dniu Dziecka opowiadają dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Olsztynie.

— Po co wam Dzień Dziecka?

— Żeby dostać prezenty!

— Od rodziców oczywiście.

— To jest po prostu dzień dla dzieci.

— Dzieci muszą mieć swoje święto.

— Muszą wtedy świętować.

— Trzeba wtedy dawać im prezenty i różne rzeczy.

— Zabawki i lalki!

— Słodycze i pieniądze.

— Pieniążki są fajne.

— Może być też samochód na pilota.

— Albo zestaw bojowy.

— Karnet do gier w internecie.

— A ja bym chciała kajadnki. Żeby bawić się w policjantki.

— A ja wolę misia pandę.

— Ja lalkę w fioletowej sukience.

— A ja telewizor.

— Po co są dzieci na świecie?

— Żeby urosły.

— Żeby ludzie byli szczęśliwi.

— Żeby w ogóle ludzie byli.

— A potem kolejni ludzie.

— I tak w kółko.

— Żeby pomagać mamie.

— W sprzątaniu i robieniu obiadu.

— A jak wyglądałby świat, gdyby dzieci nie było?

— O Jezu…

— Przedszkola byłyby zamknięte. Szkoły też.

— Nie byłoby zabawek?

— Tylko dorośli by żyli.

— Przedszkola byłyby zamknięte, ale wszystkie prace otwarte.

— Byliby tylko ludzie starsi.

— A ludzi jest nam potrzeba.

— Żeby się bawić.

— Ale przecież każdy jest dzieckiem.

— Jak się bawią dorośli?

— W sprzątanie.

— W oglądanie telewizji.

— W oglądanie wiadomości.

— Chodzą na zakupy.

— W grillowanie.

— W leżenie na kanapie.

— W odpoczywanie.

— W jeżdżenie samochodem.

— Na przykład jeżdżą na wycieczki do lasu na nockę.

— Albo na piknik.

— Czytają też książkę.

— A ja kiedyś zrobiłem 33 km rowerem z tatą, mamą i siostrą. Ale w dwa dni.

— A mój tata bardzo lubi spać.

— Mój brat spał kiedyś do 14-tej.

— Moi rodzice też. I zamiast śniadania był obiad.

— A w co się bawią dorośli z dziećmi?

— W berka!

— W chowanego.

— A gdzie się schowa dorosły?

— W krzakach.

— W szafie.

— W samochodzie.

— W bagażniku.

— Albo pod samochodem.

— A jak się włączy alarm, to co?

— Toi przyjedzie policja.

— Ja mam pięcioosobowe auto.

— A ja siedmio.

— Można też grać w planszówki.

— Można się bawić w dorosłych.

— Nie życzę nikomu...

— Jakie życzenia trzeba składać dzieciom z okazji Dnia Dziecka?

— Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

— Sto lat!

— Dużo szczęścia.

— Dużo zabawek.

— Bo szczęście objawia się w zabawkach.

— Im więcej zabawek, tym dziecko bardziej szczęśliwe.

— Musi być milion zabawek!

— Dwa tysiące.

— A ja mam dwieście samochodzików. I jestem szczęśliwy.

— Ja mam chyba trzysta.

— Ja dziewięćset!

— Ja osiemset dziewięćset pięć.

— Ja jestem szczęśliwy, kiedy tata mnie pociesza. Wtedy sami jedziemy na rowery. Czasami podjeżdżam pod górkę i tata się śmieje, gdy dobrze podjeżdżam.

— A kiedy dzieci płaczą?

— Kiedy walnie się je w brzuch.

— Albo walnie się je byle gdzie.

— Maciek dostał na treningu piłką w brzuch i płakał.

— Jak leci krew.

— Kiedy rodzice czegoś nie kupią.

— Kiedy zabraniają.

— Kiedy ktoś inny zjada pizzę.

— Jak ktoś uszczypnie.

— Kiedy ktoś nam czegoś nie pozwala.

— Kiedy nie możemy się bawić.

— Kiedy nie możemy bawić się pistoletami.

— Kiedy nie mogą robić tego, co lubią.

— A co lubią najbardziej?

— Jak to co? Bawić się!

— Jeść lody.

— Ja miałem pięćdziesiąt lodów i wszystkie zjadłem.

— Kiedy dzieci stają się dorosłe?

— Za dwa lata.

— Można to poznać po latach.

— Kiedy ma się osiemset lat.

— Można to poznać po minie.

— nie jest wtedy fajna ta mina.

— I po robieniu czegoś.

— Po wysokości.

— Po centymetrach.

— Po centymetrach buta na przykład.

— Albo po szpilkach.

— Kiedy dużo się je.

— Po tym, że ma się prawo jazdy.

— Po tym, że dorośli się nie bawią, ale śpią.

— Mój tata jest dorosły i śpi na kanapie.

— Dziecko staje się dorosłe, kiedy idzie do pracy.

— Jak się jest dorosłym, to można chodzić na imprezy.

— Ale tylko w maseczce.

— Dorosłym się jest, gdy się ma osiemnaście lat.

— Nie, bo dwadzieścia.

— Jak nigdy tyle nie będę miał. Bo trzeba dużo pracować!

— Mój tata pracuje w remizie i wczoraj była syrena. I ciągle wraca zmęczony.

— A mój tata jedzie rano o szóstej, a wraca wieczorem. Bez sensu.

— Mój chodzi na nocki.

— Straszne jest życie, gdy nie jest się już dzieckiem…

