Pierwszy egzamin z głowy. Ósmoklasiści zadowoleni z języka polskiego

Uczniowie z sali egzaminacyjnej wychodzili trochę zdenerwowani, ale też zadowoleni z egzaminu. Mimo tego, że nie znali wszystkich lektur, stwierdzili, że — jak mówili — nie był taki trudny.

— Wydaje mi się, że było dobrze, chociaż spodziewałam się "Kamieni na szaniec", ponieważ "Pan Tadeusz" był na egzaminach próbnych. Temat rozprawki też był fajny, więc nie powinno być problemu — opowiada Maja, uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 w Olsztynie.

Koledzy z klasy podzielali zdanie Mai.

— Myślę, że dobrze mi poszło, zadowolony jestem. Ale, kurczę, nie pamiętam jaki był temat rozprawki. To wszystko przez stres. Uważam, że egzamin był nietrudny, ale też niełatwy! Moim zdaniem, większość uczniów napisała dobrze egzamin. Nasza klasa jest zdolna, więc nie martwię się o nich. Z lektur, które się pojawiły, to znałem tylko "Pana Tadeusza" — mówi Damian.

Uczniowie ósmej klasy dopiero wczoraj mieli okazję spotkać się w szkole. Do tej pory byli na nauczaniu zdalnym.

— Bardzo cieszyłem się, że w końcu zobaczę znajomych z klasy. Nie widzieliśmy się prawie 7 miesięcy. Wczoraj w szkole o rozmawialiśmy przed egzaminem, dawaliśmy sobie dobre rady, wspieraliśmy się — opowiada Damian.

— Dzisiaj na pewno było łatwiej niż na egzaminie próbnym. Z lektur to był "Pan Tadeusz", "Opowieść wigilijna" i jakiś tekst do filozofii... Nie mam pojęcia, co to było — stwierdził ósmoklasista.

Na pytanie o najtrudniejszy egzamin ich zdaniem, wszyscy chórem odpowiedzieli:

— MATEMATYKA!

W tym roku egzaminy ósmoklasisty odbywają się w maju. Do tej pory były w kwietniu, jednak koronawirus pokrzyżował plany. Z powodu nauczania zdalnego na egzaminach obowiązywał ograniczany zakres materiału. Z listy lektur obowiązkowych wykreślono "Tędy i owędy" Melchiora Wańkowicza, na matematyce ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii, a z języka angielskiego wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną z listy środków gramatycznych.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2021:

- język polski — wtorek, 25 maja 2021, godz. 9 (120 minut)

- matematyka — środa, 26 maja 2021, godz. 9 (100 minut)

- język obcy nowożytny — czwartek, 27 maja 2021, godz. 9 (90 minut)

lew