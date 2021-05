Nie musimy już nosić maseczek, ale obostrzenia wciąż obowiązują

Policjanci w województwie warmińsko-mazurskim w miniony weekend przeprowadzili ponad 1100 kontroli punktów handlowych, 70 środków transportu oraz 460 punktów gastronomicznych i miejsca organizacji wesel. Kontrolowali miejsca, w których nadal obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa — głównie sklepy i obiekty zamknięte. Policjanci odnotowali 163 wykroczenia dotyczące łamania nakazu korzystania z maseczki,. Rezultatem było 6 mandatów oraz 5 wniosków o ukaranie skierowanych do sądu.

Ale nie tylko. W Nowym Mieście Lubawskim 30-letni mężczyzna trafił do aresztu. Nie miał maseczki.

—Wydarzyło się to w sobotę około godz. 22:20. Policjanci zauważyli trzech mężczyzn, którzy nie stosowali się do obowiązku zakrywania ust i nosa w sklepie. Podczas legitymowania sprawców wykroczenia okazało się, że jeden z nich, 30-letni mieszkaniec powiatu nidzickiego, jest poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości na podstawie kilku nakazów do odbycia kary pozbawienia wolności, m.in. za jazdę po pijanemu, za niezapłaconą grzywnę i popełnione wcześniej wykroczenia. Mężczyzna został zatrzymany. Z policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych trafił do aresztu — czytamy w policyjnym oświadczeniu.

Jednym z bardziej newralgicznych miejsc są autobusy komunikacji miejskiej.

— Problem z jazdą bez maseczki występował od samego początku, kiedy weszły w życie ustawy covidowe. Na szczęście tych zdarzeń nie było szczególnie dużo. Obecnie sytuacja wygląda podobnie — nadal są to pojedyncze przypadki — mówi Cezary Stankiewicz z MPK.

Obostrzenia są coraz bardziej luzowane, jednak nie oznacza to, że już nie obowiązują. Policja przypomina, że nadal będzie kontrolowała przestrzeganie obostrzeń sanitarnych, a osoby, które ich nie przestrzegają, będą musieli liczyć się z konsekwencjami.

kg