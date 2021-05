Zielone Konsultacje? A może Zielony Budżet Obywatelski?

Dzisiaj ruszają Zielone Konsultacje — sukces inicjatywy Zielony Olsztyn. Społecznicy do tej pory walczyli z wycinkami drzew oraz zaśmieceniem terenów zielonych. Teraz kolej na rozmowy z Urzędem Miasta. Pojawia się pytanie: jak Olsztyn wypada w tym temacie na tle innych miast?

Większe miasta, takie jak Lublin, Gdańsk czy Poznań, wprowadziły Zielony Budżet Obywatelski. Mieszkańcy Lublina od 2016 roku zgłaszali miejsca, w których miałyby powstać tereny zielone. Rocznie realizowano około 24 wniosków mieszkańców. Dzięki takim projektom w centrach miast zaczęły pojawiać się bujne łąki kwietne oraz parki kieszonkowe, sadzono drzewa i krzaki. Władze Lublina organizowały akcje sadzenia kwiatów w przestrzeniach publicznych. Te wszystkie działania znacznie poprawiły wygląd miasta oraz jakość życia.

Urzędnicy dali mieszkańcom możliwość wypowiedzenia się na temat terenów zielonych. Wyszli z założenia, że to właśnie to właśnie oni doskonale wiedzą, gdzie są najbardziej potrzebne łąki kwietne i osiedlowe parki. Przez lata liczba zgłoszeń nie malała, co roku było wielu zainteresowanych taką inicjatywą.



Z kolei w Olsztynie dziś (18 maja) o godzinie 17 rozpoczną się [b]Zielone Konsultacje. Zainteresowani akcją są dobrej myśli i liczą na to, że ich działanie wniesie dużo dobrego. Jest to okazja dla mieszkańców do przedstawienia swoich opinii na temat zieleni w mieście.[/b]

— Konsultacje są niezbędne, ponieważ umożliwiają poznanie różnych punktów widzenia mieszkańców. W ten sposób dowiemy się, co mieszkańcy sądzą o zagospodarowaniu terenów zielonych. Mam nadzieję, że w Zielonych Konsultacjach wezmą udział również eksperci, którzy podczas rozmów wyjaśnią wszystkie niejasności — mówi dr hab. Stanisław Czachorowski.

Dzisiejsze spotkanie będzie wprowadzające. Kolejne spotkanie będzie dotyczyło standardów zarządzania drzewami, a następne będzie poświęcone zieleni. Na ostatnim zostaną sformułowane postulaty.

— Harmonogram konsultacji otrzymaliśmy od Urzędu Miasta. Wprowadziliśmy do niego kilka zmian, które zostały zaakceptowane, więc spotkanie odbędzie się według naszej wizji — mówi Tomasz Janus z inicjatywy Zielony Olsztyn. — Na razie będziemy pracowali nad projektami standardów zarządzania zielenią. Na dzisiejszym spotkaniu przedstawimy nasze oczekiwania. Uważamy, że te standardy władze miasta powinny wziąć pod uwagę. Pojawią się w formie rozporządzenia, do którego trzeba się będzie dostosować.

Dzisiejsze zielone konsultacje są dobrym początkiem współpracy miasta z mieszkańcami. Choć Olsztyn słynie z pięknych leśnych terenów, to w centrum tej zieleni zwyczajnie brakuje.

Problem jest również na osiedlach, na których zielone skwery często zamieniane są na parkingi. Brakuje miejsc, w których mieszkańcy mogliby odpocząć, zrelaksować się, pooddychać świeżym powietrzem.

— Dla mnie jako mieszkańca Olsztyna bardzo ważne są małe tereny zielone, tzw. parki kieszonkowe. Najważniejsza jest jakość życia mieszkańców, a małe łąki kwietne i osiedlowe parki tę jakość zdecydowanie poprawią. Ciągłe chwalenie się Lasem Miejskim nie jest rozwiązaniem, ponieważ nie wszyscy mieszkają wystarczająco blisko, żeby w ciągu tygodnia, po pracy udać się tam na spacer — podkreśla Stanisław Czachorowski. — Dlatego tak bardzo potrzebujemy więcej zagospodarowanych terenów zielonych w mieście, żeby każdy mógł z nich skorzystać. Takie małe tereny osiedlowe są często miejscem spotkań sąsiedzkich. Ludzie tam odpoczywają, rozmawiają, zacieśniają więzi.

Stanisław Czachorowski uważa, że Olsztynowi potrzebny jest również zrównoważony transport. Mieszkańcy nie musieliby mieć samochodów, gdyby kwestia transportu miejskiego były w odpowiedni sposób zorganizowana (wypożyczanie samochodów zamiast posiadania, wtedy gdy samochód jest potrzebny i w zależności od potrzeb).

— W tym roku rowery miejskie zostały zastąpione przez hulajnogi elektrycznie. Nie jestem przekonany co do tego rozwiązania, ponieważ hulajnogi trzeba gdzieś ładować. Kwestią zasadniczą jest to, czy energia pochodzi z węgla czy z energii odnawialnej — dodaje dr hab. Czachorowski.

Często zastanawiamy się dlaczego Olsztyn na przestrzeni kilku ostatnich lat stał się synonimem betonu a nie terenów zielonych. Według Stanisława Czachorowskiego problemem jest brak planu zagospodarowania przestrzennego. Tereny są niezorganizowane, małe parki zamieniają się w parkingi. Wielu mieszkańców buduje domy poza granicami miasta, na czym miasto dużo traci. Niedługo Olsztyn będzie traktowany wyłącznie jako miejsce czasowego pobytu na zakupach i w pracy.

Stanisław Czachorowski dodaje: — Mam nadzieję, że dużo osób zaangażuje się w zielone konsultacje, dzięki czemu będziemy mogli coś zmienić. Wydaje mi się, że jako społeczeństwo musimy nauczyć się nowego sposobu zarządzania — aktywizowania ludzi oraz słuchania ich opinii.

Do tematu wrócimy.

Harmonogram zielonych konsultacji:



• 18 maja 2021 — pierwsze spotkanie online, w godz. 17-19.

• 25 maja 2021 — spotkanie warsztatowe online: dyskusja o drzewach (diagnostyka, cięcia, pielęgnacja i ochrona drzew).

• 27 maja 2021 — spotkanie warsztatowe online: dyskusja na temat zakładania, utrzymania i rozwoju terenów zielonych oraz o zasadach udziału społecznego w gospodarowaniu zielenią.

• 8 czerwca 2021 — spotkanie online podsumowujące.



Żeby wziąć udział w spotkaniach, należy za każdym razem wysłać swoje zgłoszenie pod adres e-mail: konsultacje.zielonyolsztyn@olsztyn.eu. Zgłoszenie nie może być wysłane później niż dzień przed (do godz. 10).

Lidia Wieczorek