Koalicja rządowa zaprezentowała Polski Ład

I właśnie epidemia przesunęła termin przedstawienia projektu. A ten był początkowo planowany do upublicznienia 20 marca. W sobotę, 15 maja, liderzy PiS, Porozumienia oraz Solidarnej Polski złożyli podpisy pod dokumentem. Został on podpisany również przez premiera i marszałka sejmu.

Prezentując projekt prezes PiS, Jarosław Kaczyński podkreślał szansę, która stoi przed Polską oraz wskazywał na sprawne działania rządu w okresie pandemii.

— W tej chwili jest szansa, ta szansa jest tym wszystkim, co pokazaliśmy w tych trudnych czasach, czasach covidu, co wykazaliśmy poprzez obronę gospodarki, skuteczną obronę gospodarki, obronę miejsc pracy, co pokazaliśmy w rokowaniach w Unii Europejskiej, te 770 mld zł. To naprawdę jest szansa, szansa tego, by te polskie inspiracje załatwione w ciągu tego dziesięciolecia, lat 20., albo przynajmniej na początku kolejnego dziesięciolecia. Nie możemy tego zmarnować — mówił prezes PiS.

W podobnym tonie wystąpił premier Mateusz Morawiecki. Jarosław Gowin mówił o gospodarce, a Zbigniew Ziobro o zmianach w prawie.

Co planuje Zjednoczona prawica? To m.in.:

— wsparcie rodziców w pierwszych 3 latach po narodzinach dziecka, wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego w wysokości 12 tys zł do wykorzystania między 12 a 36 miesiącem życia dziecka

— podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys.

— zachęty podatkowe dla wracających z emigracji

— dla młodych gwarancję kredytu mieszkaniowego do 100 tys. oraz spłatę cześć kredyty w zależności od posiadania dzieci przez kredytobiorców

— emerytury bez podatku, jako forma zachęty do dalszej aktywności zawodowej

— zmiany w systemie edukacji i służbie zdrowia

— tzw. natychmiastowe alimenty

SK