Braniewski browar będzie się rozwijał

Przypomnijmy: W październiku 2020 roku właściciel popularnych marek piw podpisał z Grupą Żywiec list intencyjny dotyczący chęci zakupu wszystkich udziałów spółki, praw do trzech marek piwa oraz nieruchomości i aktywów związanych z produkcją piw w browarze.

Strony podpisały wówczas list intencyjny, którego następstwem było rozpoczęcie procesu badania przedmiotu transakcji tzw. duediligence. Gdy proces badania zostaje pomyślnie ukończony oraz dodatkowo zgodę na koncentrację wyraża Prezes Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to następnym krokiem jest finalizacja transakcji.

Już w grudniu Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa poinformował, że UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Van Pur S.A. 100 proc udziałów w spółce Browar Braniewo Sp. z o.o. W związku z tym 21 grudnia transakcja sprzedaży browaru została sfinalizowana. — Czy zatrudnieni w browarze, ich rodziny oraz wszyscy mieszkańcy Braniewa mogli sobie wymarzyć piękniejszy prezent pod choinkę? — napisał wtedy burmistrz na swoim profilu na facebooku.

O przejęciu braniewskiego browaru jeszcze w październiku opowiedziała Jagoda Iwańczuk, prezes firmy Van Pur. — Jesteśmy polską firmą, jednym z największych producentów piwa w Europie Środkowo Wschodniej, ale to w kraju chcemy angażować nasze siły poprzez tworzenie miejsc pracy i nowej gamy produktów dla naszych klientów. By tak się stało, musimy nieustannie inwestować. Przejęcie Browaru Braniewo jest kolejnym milowym krokiem w rozwoju Van Pur. Jesteśmy przekonani, że to dobry kierunek dla naszej firmy. Zależy nam na utrzymaniu i kontynuacji tradycji polskich, znanych marek piwa o ugruntowanej pozycji na rynku.

Van Pur S.A. obecny jest na rynku od 1989 roku i posiada pięć browarów zlokalizowanych w Łomży, Rakszawie, Jędrzejowie, Zabrzu oraz Koszalinie.

Tomasz Sielicki spotkał się 3 marca z prezes Van Pur. — Spotkanie nie miało wyłącznie charakteru kurtuazyjnego — pisał burmistrz na facebookowym profilu. — Podpisaliśmy umowę dzierżawy trzech działek, na których zlokalizowane są studnie głębinowe, bez których browar nie mógłby sprawnie funkcjonować.

— To spotkanie, to ważny krok w kierunku dobrej współpracy z obecnym właścicielem browaru — poinformował burmistrz. — Po rozmowie z panią prezes utwierdziłem się w przekonaniu, że Van Pur wiąże poważne plany z rozwojem Browaru Braniewo, co jest fundamentem wyczekiwanej przez nas wszystkich stabilizacji. Ze swojej strony rzecz jasna, deklaruję wolę dalszej pomyślnej współpracy.

