Rok temu zaczęła się w Polsce pandemia

W środę 4 marca 2020 roku, podczas konferencji prasowej, minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski potwierdził pierwszy przypadek Covid-19 w Polsce. — W sumie wykonano już 584 testy, a tylko jeden wynik był dodatni. Jaki to był rok? Pokazujemy go w liczbach.

Pacjentem „0” był mieszkaniec województwa lubuskiego, który trafił do szpitala w Zielonej Górze. — Pacjent przyjechał z Niemiec. Czuje się dobrze. Wszystkie osoby, które miały z nim styczność, są objęte kwarantanną domową — mówił minister rok temu.

Dopiero przymierzaliśmy się do nieznanego. Z dzisiejszej perspektywy widać, z jak ogromną zmianą przyszło nam się zmierzyć w dwanaście miesięcy.

Na całkowitą liczbę potwierdzonych przypadków w Polsce średni dobowy przyrost wyniósł 7937. Do tego rok temu mieliśmy: 79 oddziałów zakaźnych, dysponujących 300 łóżkami, a 1 marca 2021 r. było aż 15 400 zajętych łóżek na oddziałach zakaźnych

Najtragiczniejszy bilans to liczba ofiar wirusa w Polsce: 44 008 osób.

Od początku pandemii - i to jedyny pocieszający wynik - 1 438 032 osób w Polsce wyzdrowiało po przejściu zakażenia koronawirusem.

WARMIA I MAZURY

W naszym regionie odnotowano 82 188 przypadków zakażeń (dobowy przyrost 926), z czego 1889 osób zmarło. Jest to jeden z najgorszych bilansów w całej Polsce.

74 lata miał mężczyzna, który był pierwszą, śmiertelną ofiarą Covid–19 na Warmii i Mazurach (zmarł 4 kwietnia 2020 r.).

POLSKA A ŚWIAT

Kiedy rok temu cały kraj dowiedział się o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce, na świecie choroba zbierała już tragiczne żniwo:

Chiny — 8042, oficjalne przypadki, a liczba zgonów liczona w tysiącach,

Włochy — 107 ofiar śmiertelnych, 3 tys. zakażeń,

Iran — 92 ofiary śmiertelne,

USA — 11 zgonów,

Niemcy — 240 zakażeń,

Wielka Brytania — 85 potwierdzonych przypadków.

ŚWIAT WCHODZI W LOCKDOWN

Tydzień po pierwszym przypadku Covid–19 w Polsce Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłasza pandemię. Świat wchodzi w lockdown. Dla większości ludzi na świecie, w tym w Polsce, życie jakie toczyli dotychczas, zmieniło się całkowicie. Koniec z objęciami, zwykłym uściskiem dłoni. Maska stała się nieodzownym rekwizytem. Koniec z imprezami urodzinowymi, wyjściem na drinka z przyjaciółmi. Praca zdalna, nauka także. Dla wielu pandemia oznaczała utratę pracy, brak dochodów, turystyka zamarła.

Pandemia trwa już niemal rok. Pomimo tego, że koncerny farmaceutyczne wyprodukowały kilka rodzajów szczepionek, przed nami nadal długa droga. Niedawno wprowadzone, kolejne obostrzenia na Warmii i Mazurach, jako jedynego regionu w Polsce, spowodowane dużą liczbą zakażeń w województwie, są tego dowodem.

NIC NIE JEST TAKIE JAK DAWNIEJ

W przeciągu tego roku, niemal każdy z nas przeżył moment, w którym uświadomił sobie, że jego życie stanęło na głowie. Zdał sobie sprawę, że nie może odwiedzić rodziców, pójść na uczelnię czy do szkoły. Polując na papier toaletowy i makaron, przemierzając wzrokiem puste półki, dostrzegliśmy, że świat, w którym żyjemy, nie jest taki sam jak kiedyś.

To, czy wróci wszystko do normy w dużej mierze zależy to od nas samych, od naszej świadomości. Warto o tym pamiętać w rocznicę dnia, w którym wirus wszedł w nasze życie.

pg