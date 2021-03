Wykonawca zszedł z budowy Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Sprawa skończy się w sądzie?

Co roku Pola Grunwaldzkie odwiedza kilkaset tysięcy gości z kraju i zagranicy. Tylko lipcowa inscenizacja przyciąga ok. 100 tysięcy widzów i rekonstruktorów z całej Europy. I choć sława Grunwaldu jest wielka, to do tej pory brakowało tu nowoczesnego muzeum. To miało się zmienić już w tamtym roku. W zasadzie muzeum od początku borykało się problemami, bo ogłoszono w sumie dwa przetargi na budowę. Przypominamy, że dyrekcja placówki odstąpiła od umowy z pierwszym wykonawcą, bo nie realizował prac zgodnie z harmonogramem. Jednocześnie dyrekcja placówki złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Później był drugi przetarg, w którym zwyciężyła spółka RS Investment z Olsztyna. Jej oferta była znaczenie niższa od oferty spółki WPB ROMBUD, która wyceniła koszt prac na 39,2 mln zł. RS Investment złożyło ofertę na 26,2 mln zł.

Gotowe w 80 procentach

Dowiedzieliśmy się jednak, że spółka RS Investment... zeszła z budowy.

— W środę mamy posiedzenie kierownictwa z marszałkiem województwa na czele. Budynek jest wykończony w 80 proc. Mamy pewne problemy, ale to kwestia dla prawników. Według nas wykonawca zszedł z placu budowy bez podstaw. Nie chcę jednak komentować sprawy przed oficjalnymi ustaleniami — podkreślił Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.

O komentarz poprosiliśmy więc wykonawcę. Publikujemy oświadczenie spółki RS Investment:

„Odstąpiliśmy od umowy z winy zamawiającego. W piątek wręczyliśmy

odstąpienie, a wczoraj (poniedziałek — red.) przeprowadziliśmy

inwentaryzację budowy. Jesteśmy na rynku kilka lat, więc wiemy, co

robimy. Czekamy na reakcję zamawiającego, ale ciężko przewidzieć, co

zrobi. Dla nas kontrakt jest zakończony. Prawda jest taka, że zamawiający całkowicie nie wywiązał się z umowy, co wynika wprost z dokumentów. W listopadzie oraz grudniu 2020 roku składał

oświadczenia tj. przychylał się do wniosków GW i po czym w styczniu 2021 roku wszystkiemu zaprzeczał. W ślad za tym byliśmy zmuszeni odstąpić od kontraktu, ponieważ zachowanie zamawiającego oraz często wykluczające się stanowiska znacznie utrudniały prawidłową realizację inwestycji. Nie wspominając już o całkowitym braku zrozumienia ze strony zamawiającego

sytuacji, w jakiej znalazła się nasz firma z powodu skutków panującej pandemii koronawirusa”.

Poprosiliśmy o komentarz Urząd Marszałkowski. Czekamy na odpowiedź.

Przypominamy, że w muzeum będzie 1750 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. Znajdą się tutaj również pomieszczenia administracyjne, pracownie naukowe, biblioteka i magazyn muzealiów. A nawet sala rycerska pozwalająca rozgrywać turnieje i walki. Całość zajmie ponad 3500 metrów kwadratowych. Muzeum będzie nowoczesne, ale ma panować równowaga między zabytkami a multimediami.

PJ, am