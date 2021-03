Ponad 200 zł za pięć minut jazdy hulajnogą

Pan Dawid napisał maila do naszej redakcji. Po dosyć nieprzyjemnej przygodzie z elektryczną hulajnogą.

„Przejechałem się raz testowo i hulajnoga przestała mi jechać w pół drogi, a Bolt naliczył mi potem karę 200 zł. Odwoływałem się, ale piszą, że nie ma podstaw. Czuje się naciągnięty i mam bardzo złe pierwsze doświadczenie”.

Skontaktowaliśmy się z czytelnikiem, żeby dopytać o szczegóły.

— To był akurat taki dzień, że musiałem szybko wrócić z pracy do domu. Zostawiłem żonie auto, więc wyjątkowo byłem na piechotę, a spod biura na Zatorze mam około 30 minut drogi. W okolicy dworca pomyślałem, że skoro stoją tam te nowe hulajnogi, to okazja jest idealna — wspomina pan Dawid. — Niewiele myśląc, szybko zainstalowałem aplikację. Do tej pory szło gładko, ale pierwsza hulajnoga nie chciała w ogóle jechać. Pomyślałem, że może nie umiem jej obsłużyć, choć nie jest to wybitnie skomplikowane, albo może była rozładowana? Straciłem 5 minut. Trudno, awarie się zdarzają, więc zakończyłem przejazd i poszedłem dalej.

Za rondem Bema pan Dawid natknął się jednak na kolejne hulajnogi i postanowił spróbować jeszcze raz. Tym razem ruszył od razu.

— Pomyślałem, że to super sprawa, bo będę w domu szybciej. Jechało się bezproblemowo, obsługa jest intuicyjna. Niestety nie nacieszyłem się zbyt długo, bo po przejechaniu kilkuset metrów hulajnoga zaczęła zwalniać, aż w końcu całkiem stanęła — opowiada pan Dawid. — Nie pojechałem do lasu, czy za rogatki miasta. Przestała działać na tej samej ulicy, po której chwilę wcześnie jechała bez problemu. Znowu pomyślałem, że się rozładowała, więc zakończyłem przejazd w aplikacji. Zostało mi drugie tyle drogi, a naprawdę się spieszyłem.

Wtedy właśnie pojawił się komunikat. I powstał cały problem.

— Informacja brzmiała mniej więcej tak: znajdujesz się poza obszarem dozwolonym i może ci być naliczona kara. Słowo klucz, to „może”. Oczywiście nie chciałem płacić żadnej kary, a hulajnoga nie chciała dalej jechać. Co tu robić? Postanowiłem anulować ten komunikat, ale to nie jest takie proste. Aplikacja dalej liczyła czas przejazdu. Nie mogłem tego tak zostawić, bo przecież co godzinę nabijałoby mi kolejne opłaty — zauważył. — Była opcja pauzy przejazdu, więc też jej spróbowałem, ale licznik dalej działał. Po kilku próbach uruchomienia hulajnogi uznałem, że muszę zakończyć przejazd. Pomyślałem, że przecież komunikat mówił, że „może” być mi naliczona kara, a tam na pewno pracują ludzie, więc wyjaśnię sprawę i dostanę instrukcję, co robić dalej. Po zakończeniu przejazdu przyszedł do mnie mail, w którym zobaczyłem 200 zł kary za opuszczenie strefy.

Kara została naliczona za „hulajnogę pozostawioną w ograniczonym obszarze”. Nawet pauza kosztowała pana Dawida 13 groszy.



— Myślę, że działam fair, więc mimo pośpiechu próbowałem od razu wyjaśnić sprawę. Logiczne było to, że jest tu jakieś zabezpieczenie, które włącza się jeśli opuścimy założony obszar. Problem w tym, że to była przecież ta sama ulica — przypomina pan Dawid. — Pracownicy pewnie mają później problem, bo muszą te hulajnogi zbierać, dezynfekować itd., więc chciałem tę hulajnogę zawrócić z powrotem do strefy. Aktywowałem nowy przejazd, ale nie ruszyła. Przeciągnąłem ją więc ręcznie do strefy. Według mnie to jednak nieuczciwe, bo jeśli dojeżdżamy do końca strefy, to niech hulajnoga zwalnia, ale kara powinna być naliczana np. 50-100 metrów dalej. Niech pokaże się komunikat, że dotarłem do końca strefy. Pracuję w branży IT, ale dla mnie to w ogóle nie jest intuicyjne — dodaje pan Dawid. — Nie ukrywam, że liczyłem na wyrozumiałość. Napisałem, że to nowa usługa, a hulajnoga nie została porzucona, bo zaciągnąłem ją z powrotem do strefy. Odpisali jednak, że taki jest regulamin, strefy ustalone i koniec. Trochę przykro, bo według mnie nie działa to dobrze pod względem marketingowym.



Pan Dawid już zapłacił karę, bo nie miał w sumie innego wyjścia.

— Czytałem w internecie, że jest kilka takich przypadków w innych miastach, ale Bolt oddaje pieniądze bez problemu. Nie wiem, czemu w moim przypadku tak nie zrobili. To nowa usługa, a takie podejście chyba nie zachęci do niej ludzi. Karę już zapłaciłem, bo jest ściągana automatycznie. W aplikacji trzeba podpiąć kartę płatniczą — wyjaśnia.

Sprawa trafiła też... na serwis Wykop.

— Co ciekawe w komentarzach zgłosili się kolejni, którzy musieli "”ręcznie" pchać hulajnogę - jeden użytkownik przez dużą część miasta. Więc nie jestem odosobnionym przypadkiem i ewidentnie użyteczność tej aplikacji kuleje. Brak jakiegokolwiek komunikatu dla użytkownika, że dotarł do czerwonej strefy — mówi pan Dawid.

Co na to Bolt?

Wciąż czekamy na odpowiedź firmy Bolt. Sprawa jest przez nich analizowana.

Do tematu wrócimy.

