Hotelarze z Warmii i Mazur rozpoczęli protest przed kancelarią prezesa Rady Ministrów [AKTUALIZACJA]

Przedsiębiorcy branży turystycznej podjęli próbę ratowania hotelarstwa na Warmii i Mazurach. Przygotowali w tej sprawie petycję do szefa rządu. Podpisało się po dnią już ponad pół tysiąca osób z branży.

Piętnastoosobowa grupa wyruszyła dziś rano, żeby osobiście zaprotestować przeciw decyzji rządu o zamknięciu hoteli, pensjonatów ośrodków wczasowych, agroturystyki oraz restauracji w województwie warmińsko-mazurskim. Pod petycją podpisało się już ponad 500 osób. Konferencja prasowa zaplanowana jest na godz. 13 przed kancelarią prezesa rady ministrów.

— Zabraliśmy ze sobą transparenty i zamierzamy zbierać podpisy pod naszą petycją — mówi jeden z pomysłodawców petycji Karol Szczechowicz z Giżycka, pracownik Folwarka Łękuk. — Chcielibyśmy przekazać ją premierowi Mateuszowi Morawickiemu, ale czy ktokolwiek do nas wyjdzie i podejmie dialog, jeszcze nie wiemy. Planujemy konferencję prasową z udziałem przedstawicieli branży hotelarskiej. Mamy też wsparcie z izby zrzeszającej polskich hotelarzy.

Wielu właścicieli mazurskich hoteli i pensjonatów, choć nie będzie protestowało dziś osobiście przed kancelarią premiera, to wspiera akcję protestacyjną.

— Chcemy pracować, a nie protestować — mówią pracownicy mazurskich hoteli. — Zamykanie hoteli na Warmii i Mazurach to absurdalny pomysł. Większość ośrodków znajduje się wśród lasów i nad jeziorami, gdzie goście mają ograniczonych kontakt ze sobą, niskie, a nawet zerowe ryzyko zakażenia i nieograniczony dostęp do świeżego powietrza i kontaktu z naturą, co raczej wzmacnia niż osłabia organizm.

AKTUALIZACJA Rozpoczął się protest Właśnie rozpoczął się protest przed kancelarią premiera. Hotelarze i restauratorzy domagają się pilnego wdrożenia kompleksowego pakietu pomocowego dla obiektów hotelarskich na Warmii i Mazurach, obejmującego straty poniesione od 27 lutego 2021 roku do odwołania zakazu działania. Ponadto chcą przywrócenia działalności hotelarskiej zgodnej z aktualnym protokołem sanitarnym.

AKTUALIZACJA Restauratorzy rozdają jedzenie

— Żywność, którą zakupiliśmy na potrzeby naszych gości, rozdajemy potrzebującym — mówi Karol Szczechowicz z hotelu Folwarka Łękuk w gminie Wydminy (powiat giżycki). — Po raz kolejny nie mieliśmy czasu przygotować się do zamknięcia hotelu. O ile udało się nam odwołać rezerwacje, to zaopatrzenia nie zdążyliśmy wycofać.

AKTUALIZACJA Poparcie rośnie

Petycję podpisało online ponad pół tysiąca osób. — Oczywiście popieram protest, gdyż hotelarze w żadnym regionie nie są winni, czy to Mazury czy to góry. Wystarczy przestrzegać zasad i pilnować oraz namawiać gości do przestrzegania. Żadna branża nie powinna być zamknięta — mówi Marcin Kędzierski, giżycczanin od pond 20 lat związany z branżą turystyczną.



AKTUALIZACJA Mazurscy przedsiębiorcy: Zamknięcie Warmii i Mazur to absurd!

Ponownie zamknięto mazurskie pensjonaty, hotele i ośrodki wczasowe położne często w lasach lub odległych od dużych aglomeracji terenach, gdzie goście mają ze sobą ograniczony kontakt, ale swobodnie korzystają z wolnej przestrzeni i pobytu na łonie natury.

— Zamknięcie hoteli w naszym regionie jest bezpodstawne, ponieważ w hotelach goście się nie zarażają Covid-19, co potwierdzają liczne kontrole oraz nasi goście — mówi giżycczanin Karol Szczechowicz. — Pracujemy w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie ze wszystkimi obostrzeniami dotyczącymi epidemii. Goście są u nas bezpieczni.

AKTUALIZACJA Hotelarzom grozi bankructwo, a pracownikom zwolnienia grupowe

(...) Sprzeciwiamy się także sposobowi podjęcia tej decyzji — bez jakiejkolwiek konsultacji z zainteresowanymi, bez możliwości zaplanowania wygaszenia działalności, zaledwie 2 tygodnie po (częściowym) otwarciu hoteli — czytamy w petycji branży turystycznej. — Aktualnie wyższe statystyki zachorowań w stosunku do średniej występują jedynie w 3-4 powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. W pozostałych są one niższe lub zbliżone do średniej w całym kraju. Decyzja o zamknięciu hoteli w całym województwie warmińsko-mazurskim — bez uwzględnienia danych z poszczególnych powiatów — jest pozbawiona podstaw merytorycznych i przyniesie katastrofalne skutki. Obiekty hotelarskie będą zmuszone zwolnić pracowników i zamknąć lub znacząco ograniczyć działalność w dłuższej perspektywie.

Jak wskazują hotelarze, w regionie Warmii i Mazur nie stwierdzono ognisk zakażeń w hotelach, a pobyt w nich, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, słynącym z czystego powietrza i małej gęstości zaludnienia — przyczynia się wręcz do poprawy stanu zdrowia Gości i zwiększenia odporności. Odnosimy wrażenie, że zostaliśmy potraktowani niesprawiedliwie, jak przysłowiowy „kozioł ofiarny” - twierdzą właściciele hoteli i pensjonatów

rs