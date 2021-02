Borys Budka o lockdownie Warmii i Mazur: Chaos!

W konferencji wzięli udział politycy i samorządowcy PO, m.in. posłowie Borys Budka i Jacek Protas i prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Głównym tematem spotkania były obostrzenia wprowadzone przez rząd w województwie warmińsko-mazurskim.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Sesja: Radni zwolnili restauratorów z opłat za sprzedaż alkoholu. Przyjęli też nowe stawki za śmieci rząd stracił ponad rok na ciągłe zamykanie-otwieranie poszczególnych branż bez żadnej logiki — mówił przewodniczący PO. — Dzisiaj premier zapomniał o województwie warmińsko-mazurskim, wprowadził blokadę, którą odwoływał jeszcze dwa tygodnie temu. Niestety jedyne, czym rząd PiS zasłynął w ciągu ostatniego roku, to olbrzymi chaos wprowadzany w polskiej gospodarce. Nigdy więcej absurdalnych lockdownów, trzeba słuchać samorządowców i przedsiębiorców. Oni wiedzą doskonale, że potrafią w warunkach covidowych, gwarantując bezpieczeństwo swoim klientom i pracownikom, prowadzić działalność gospodarczą — dodał Budka. — Potrzeba jasnych kryteriów funkcjonowania wszelkich branż w gospodarce w oparciu o normy covidowe. Zamiast tego— mówił przewodniczący PO. —Niestety jedyne, czym rząd PiS zasłynął w ciągu ostatniego roku, to olbrzymi chaos wprowadzany w polskiej gospodarce. Nigdy więcej absurdalnych lockdownów, trzeba słuchać samorządowców i przedsiębiorców. Oni wiedzą doskonale, że potrafią w warunkach covidowych, gwarantując bezpieczeństwo swoim klientom i pracownikom, prowadzić działalność gospodarczą — dodał Budka.

Senator PO Jerzy Wcisło z Elbląga podkreślił, że w ostatnim roku w branży turystycznej na Warmii i Mazurach zatrudnienie zmniejszyło się o 22 procent. Co piąta osoba w tej branży straciła pracę. — Przygotowaliśmy w senacie ustawę, dzięki której przedsiębiorstwa, które są dziś w kłopocie, będą mogły powrócić do działalności, kiedy będą już mogły normalnie funkcjonować. 70 procent strat, które przedsiębiorstwa ponoszą w związku z epidemią, powinno być zwrócone przez państwo — relacjonował senator PO i dodał, że mimo przegłosowania ustawy w Senacie, projekt nie będzie procedowany w Sejmie.

Głos zabrali także przedsiębiorcy. Katarzyna Tkaczyk podkreśliła trudną sytuację branży hotelarskiej w regionie. Brak pewności co do dalszych posunięć rządu powoduje wzrost kosztów prowadzenia firm, a pomoc proponowana przez rząd nie jest wystarczająca.

Elżbieta Lendo dodała, że hotelarze chcą przede wszystkim utrzymać miejsca pracy. Podkreśliła, że ta branża jest ściśle związana z całym łańcuchem dostawców towarów i usług, zatem lockdown uderza również w nich.

Wojciech Śmieszek wskazał, że dochody turystyczne w okresie zimowym to aż 30 procent całości obrotów rocznych na Warmii i Mazurach.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz przypomniał nierównomierne przyznawanie środków pomocowych dla województwa warmińsko-mazurskiego. — Nie chcemy nikomu niczego odbierać, ale chcemy być traktowani solidarnie i uczciwie. Dla mieszkańców i przedsiębiorców Warmii i Mazur pomocy nie widać. Toczymy dziś walkę z pandemią i musimy ją wygrać, ale nie przez chaos — mówił prezydent.

Odnosząc się do opinii, według których brytyjska odmiana koronawirusa przedostała się do regionu z Wielkiej Brytanii, prezydent pytał: — Dlaczego, wiedząc, że jest taka sytuacja, nie przystąpiono do testowania wszystkich tych, którzy tu przyjeżdżali?

Prezydent Olsztyna przypomniał, że decyzją Rady Miasta restauratorzy zostali zwolnieni z 2/3 opłat za tzw. kapslowe (opłaty za sprzedaż alkoholu).

Więcej na temat konferencji i rozwoju sytuacji pandemicznej w poniedziałek w "Gazecie Olsztyńskiej".

dz