List czytelnika: lata próśb bez odpowiedzi.

Chodzi mi o hałdy, skarpy ziemi nagromadzone przez wiele lat na trawnikach bezpośrednio przy jezdni — napisał nasz czytelnik. — PUDIZ co roku po zimie zamiata tylko asfalt, skarpy ziemi pozostają (z roku na rok wyższe).

Powstaje pytanie: czy w Olsztynie, pomimo próśb przez 5 lat, istnieje lobby związane z myjniami samochodowymi, które są już praktycznie na każdym kroku? Komu zależy na tym, żeby auta były brudne? Jakieś myjnie związane z miastem? Czy nikt nie zauważa tego problemu?

Całe Niemcy przejechałem — 734 km (nie tylko autostradą) — białym autem. Po wjeździe do Polski (tak jest również w Olsztynie) auto po kilku kilometrach robi się już bardzo brudne.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Listy czytelników: Śmieci jak woda? To niesprawiedliwe! Po raz pierwszy napisałem do Urzędu Miasta i do PUDIZu w Olsztynie w tejsprawie ponad 5 lat temu: „skarp błota na większości olsztyńskich dróg”. Dlaczego nikt nie usunie skarp ziemi przy drogach w Olsztynie? Przecież po każdym deszczu woda spływa razem z ziemią na asfalt, jeździmy w błocie, robi się również ślisko, natychmiast brudzą się też auta i autobusy.

Dlaczego pojazdy brudzą się już po przejechaniu już kilu metrów? Dlaczego jasne rzeczy brudzą się tak szybko? W Polsce ludzie chodzą ubrani na czarno, szaro, Europa na jasno, kolorowo. Może to jest też przyczyna.

Kurz spod aut po wyschnięciu błota wdychamy wszyscy, chociaż tego nie widzimy. Statystyka mówi, że mamy 270 proc. więcej alergików niż 2 dekady wcześniej, kiedy to skarp nie było. Według lekarzy przyczyną może być aż w 50 proc. powietrze, w 50 proc. pożywienie, roztocza itd.

Nie dostałem w tej sprawie nigdy żadnej odpowiedzi z Urzędu Miasta. Odpowiedź około 5 lat temu dostałem natomiast z dyrekcji PUDIZ-u, że jeśli Rada Miasta Olsztyna każe PUDIZ-owi się tym zająć, to skarpy znikną.

Skarpy ziemi i błota bezpośrednio na ulicy są wszędzie od wielu lat, np. na ul Pstrowskiego mają 30 cm, a największe przy ul. Lubelskiej i Towarowej sięgają około 50 cm. Z taką skarpą można się zderzyć — jedzie się tam jak w wąwozie! Czy skarpa musi mieć powyżej 1 metra żeby ktoś ją zauważył?

Co jest groźniejsze: smog tylko zimą czy brudny kurz z błota cały rok? Przecież wiosna, lato czy jesień, nawet lekka zima (czyli cały rok) po deszczu znów będzie błoto, znów spłynie na ulice z nieuprzątniętych przez wiele lat skarp, potem wszystko w powietrze do naszych płuc. Błoto w nas. Mniejsza odporność, choroby. Nie trzeba palić papierosów żeby w płucach mieć to samo.

Po umyciu samochodu po 5 minutach mamy znów brudny, więc... po co go myć? A może myjnie powinny być w Olsztynie bezpłatne na rzecz obywatela do chwili likwidacji problemu skoro miasto zaniedbało problem? Czy w tym roku będzie można już swobodnie otworzyć okna, wdychać świeże powietrze i dłuższą chwilę przejechać się czystym autem?

Załączam kilka fotek tylko z okolicy, gdzie mieszkam — ul. Pstrowskiego Wyszyńskiego i Dworcowej.

Tomasz Jakubowski