Na ul. Bałtyckiej zderzyły się dwa samochody

Na skrzyżowaniu ulic Bałtyckiej i Rybaki w Olsztynie zderzyły się dwa samochody. Pasażerka trafiła do szpitala. Są utrudnienia w ruchu.

Do zderzenia doszło dziś (26 lutego) ok. godz. 17. 63-letni kierowca toyoty, który chciał skręcić z ul. Bałtyckiej w ul. Rybaki, zajechał drogę skodzie jadącej w kierunku centrum. Pasażerka toyoty została przewieziona do szpitala.

Ruch na ul. Bałtyckiej był utrudniony. Policjanci ustalają szczegóły zdarzenia.