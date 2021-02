Wenta Dobroczynna: można wylicytować lot nad Świętą Warmią!

Półtoragodzinny przelot samolotem nad Świętą Warmią to dar starosty olsztyńskiego, który można wylicytować podczas 23. Wenty Dobroczynnej organizowanej przez Akcję Katolicką Diecezji Warmińskiej. Dochód zostanie przeznaczony na rozwój Domu Dziennego Pobytu Dziecka „Arka” w Olsztynie.

Wenta Dobroczynna wyjątkowo, z powodu pandemii, nie odbywa się w formie uroczystej gali w olsztyńskiej szkole muzycznej. Licytacje przeniosły się do internetu.

Wyjątkowy dar przekazał na licytację Andrzej Abako, starosta olsztyński.

— To promesa lotniczej wyprawy turystycznej Szlakiem Świętej Warmii. Posiadacz promesy ma prawo do odbycia lotu w uzgodnionym terminie, wraz z dwiema osobami towarzyszącymi. Trasa jest bardzo malownicza, liczy około 300 km, a wiedzie z lotniska w Gryźlinach w gminie Stawiguda, przez Bałdy, Olsztyn, Świętą Lipkę, Reszel, Stoczek Klasztorny, Lidzbark Warmiński, Pieniężno, Braniewo, Frombork, Chwalęcin, Krosno, Dobre Miasto, Głotowo, Gietrzwałd, z ponownym lądowaniem w Gryźlinach. Kwota wyjściowa to 1 tys. zł, ale mam nadzieję, że przelot zostanie wylicytowany za wyższą stawkę, w końcu cel jest szczytny — podkreśla starosta Abdrzej Abako.

Licytacja odbywa się na Facebooku, trwa do 21 lutego do godz. 12. Link do strony z licytacją: 23. Wenta Dobroczynna (kliknij).