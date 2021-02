Jechała bez maseczki w autobusie miejskim w Olsztynie. Teraz stanie przed sądem

Od jakiegoś czasu w województwie warmińsko-mazurskim liczba zachorowań nie maleje. Sytuacja pandemiczna w kraju wymaga od nas zdecydowanych działań w tym, m.in. stosowania się do obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Za nic miała obowiązujące przepisy mieszkana Olsztyna, która podróżowała autobusem miejskim nie zakryła ust i nosa.

Na miejsce przyjechali policjanci. Okazało się, że 49-latka nie posiadała zaświadczenia zwalniającego jej z obowiązku zakrycia ust i nosa. Funkcjonariusze za popełnione wykroczenie zaproponowali kobiecie mandat karny.

Podczas rozmowy pasażerka wyraziła lekceważący stosunek do przepisów prawa i skorzystała z prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego. W tej sytuacji policjanci sporządzili stosowną dokumentację która trafi do sądu, który zadecyduje o dalszych konsekwencjach.

W przypadku interwencji podjętej przez policjantów dotyczącej niestosowania się do obowiązku zakrywania nosa i ust możemy zostać pouczeni, ukarani mandatem w wysokości do 500 złotych lub skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Ponadto w rażących przypadkach naruszeń przepisów sanitarnych policjanci mogą przesłać dokumentację do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która w drodze decyzji administracyjnej ma możliwość nałożenia kary finansowej.

Źródło: KMP w Olsztynie