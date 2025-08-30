Dodaj: Artykuł Ogłoszenie

Moda w Wenecji: gwiazdy stawiają na najgorętszy trend sezonu

2025-08-30

Autor zdjęcia: PAP

W Wenecji rozpoczęła się 82. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Do „królowej Adriatyku” zjechała plejada gwiazd, a na czerwonym dywanie pojawiły się m.in. Cate Blanchett, Noomi Rapace i Fernanda Torres. Fotoreporterom pozowały także topmodelki Heidi Klum i Barbara Palvin, które na inaugurację filmowego święta postawiły na ultramodne kreacje z gorsetem w roli głównej.

Uroczysta gala otwarcia – jak co roku – była okazją, by zachwycić stylizacjami od światowych projektantów. Jedną z największych gwiazd wieczoru była Cate Blanchett. Aktorka wybrała długą, czarną suknię z kolekcji Armani Privé. Klasyczna linia została przełamana głębokim dekoltem, ozdobionym połyskującymi kamieniami, co nadało kreacji nowoczesnego charakteru.

Duże zainteresowanie wzbudziły również Heidi Klum i jej 21-letnia córka Leni, która coraz śmielej wkracza do świata mody. Obie postawiły na jedwabne suknie o zbliżonym kroju – z gorsetową górą odsłaniającą ramiona i prześwitującymi wstawkami w talii. Heidi wybrała pastelowy róż, natomiast Leni – elegancką czerń.

W czarnej kreacji z gorsetem wystąpiła także Barbara Palvin, niegdyś jeden z Aniołków Victoria’s Secret. 31-letnia modelka zdecydowała się na suknię z koronkową górą, asymetrycznym marszczeniem na biodrach i transparentnym dołem, która podkreśliła jej zmysłowy wizerunek.

Wybory gwiazd nie są przypadkowe – gorsety wracają tej jesieni w wielkim stylu. Na wybiegach prezentowały je m.in. domy mody Khaite, Valentino i Ashi Studios. Projektanci proponują zarówno klasyczne, eleganckie zestawienia z ołówkową spódnicą czy szerokimi spodniami, jak i bardziej eklektyczne połączenia – gorset z denimem, sztuczną skórą, a nawet w duecie z dresami i sneakersami.


red./PAP

