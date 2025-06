Żar z nieba na południu Europy

Instytut Morza i Atmosfery Portugalii (IPMA), rządowa agencja meteorologiczna tego kraju, wydała w niedzielę najwyższy, tzw. czerwony alert w związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców, spowodowanym przez 40-stopniowe upały.

Utrzymująca się nad Portugalią fala upałów utrudnia walkę z ponad 20 pożarami trawiącymi w poniedziałek rano lasy oraz nieużytki rolne.

Jak przekazała portugalska obrona cywilna, największy żywioł, z którym walczy ponad 200 strażaków, występuje w dystrykcie Castelo Branco, przy wschodniej granicy z Hiszpanią.

Lokalne władze przekazały, że uruchomiono już dochodzenie służące ustaleniu przyczyny nagłego pojawienia się żywiołu. Dodały, że nie jest wykluczone celowe podłożenie ognia w trudno dostępnym terenie porośniętym niską roślinnością.

Najwięcej pożarów występuje w poniedziałkowy poranek w dystryktach Braga i Porto, na północnym zachodzie kraju.

Walkę z pożarami lasów i łąk utrudnia duże wysuszenie gruntu oraz wysokie temperatury powietrza, które w niedzielę przekraczały w wielu miejscach 40 st. C.

Od niedzieli w siedmiu z 18 dystryktów kontynentalnej części Portugalii obowiązuje najwyższy alert dotyczący ryzyka dla mieszkańców związanego z upałami. Utrzymują się one głównie w środkowej i wschodniej części kraju.

W niedzielne popołudnie w gminie Mora, w centrum kraju, słupek rtęci sięgnął bliskiego rekordowej temperatury powietrza w Portugalii poziomu 46,6 st. C.

Hiszpania

W gminie El Granado w Andaluzji w południowo-zachodniej Hiszpanii odnotowano w niedzielę rekordową temperaturę w czerwcu - 46 stopni Celsjusza. Od soboty w całym kraju trwa pierwsza w tym sezonie fala upałów, która już zbiera śmiertelne żniwo.

Do tej pory najwyższą temperaturę w czerwcu odnotowano w 1965 r. w Sewilli i wyniosła ona 45,2 stopnie.

Od soboty w całej Hiszpanii trwa pierwsza w tym sezonie letnim fala upałów. Temperatury w wielu miejscach przekroczyły 40 stopni C. Nie licząc rekordu w El Granado, najcieplej było w Montoro w Kordobie (44 st.) Fuentes de Andalucia (43,9 st.), Moron de la Frontera (43,5 st.) oraz Jaen (43,4 st.).

Wszystkie te miejscowości znajdują się w Andaluzji. W stolicy tej wspólnoty autonomicznej – Sewilli, rozpoczyna się w poniedziałek IV Międzynarodowa Konferencja ONZ na rzecz Finansowania dla Rozwoju.

W niedzielę media poinformowały o śmierci 50-letniej pracowniczki firmy sprzątającej ulice w Barcelonie w północno-wschodniej Hiszpanii. Kobieta zmarła w sobotę wieczorem w swoim mieszkaniu po powrocie z popołudniowej zmiany.

Państwowa agencja meteorologiczna AEMET ostrzega, że upały utrzymają się do wtorku.

Według danych Instytutu Zdrowia im. Karola III, od 1 lipca do 22 sierpnia ubiegłego roku w Hiszpanii odnotowano prawie 2,1 tys. zgonów z powodu upałów; najwięcej przypadków dotyczyło osób starszych.

Włochy

Coraz więcej osób trafia na pogotowie ratunkowe z powodu ekstremalnych upałów we Wloszech - podał dziennik "Il Messaggero". Ministerstwo zdrowia uruchomiło specjalną bezpłatną linię telefoniczną "Chrońmy się przed gorącem", gdzie można uzyskać niezbędne porady, zwłaszcza dotyczące osób chorych i starszych.

Włoska gazeta informuje, że placówki pogotowia ratunkowego w wielu regionach kraju zostały postawione w stan alarmu z powodu coraz większej liczby przyjęć osób, które słabną na ulicach i mają różne poważne dolegliwości w rezultacie temperatur sięgających 40 stopni. Dotyczy to także miast i miejscowości masowo odwiedzanych przez turystów.

W skali kraju notuje się wzrost zgłaszających się i przywożonych karetkami osób o 15 procent. W Toskanii jest to nawet 20 procent.

"Liczba wezwań wzrosła, zwłaszcza do osób starszych. Pierwsza fala upałów jest każdego roku najbardziej podstępna" - wyjaśnił lekarz rodzinny z Rzymu Pier Luigi Bartoletti.

Prasa odnotowuje, że podczas gdy w placówkach pogotowia rośnie liczba przyjęć, wielu z nich grozi zapaść z powodu braku personelu medycznego i pielęgniarskiego, który pogłębia się w okresie urlopów.

Pod specjalnym bezpłatnym numerem telefonicznym 1500 można uzyskać wszelkie informacje dotyczące postępowania w czasie upałów i zdrowia publicznego, opieki nad osobami szczególnie narażonymi na konsekwencje wysokich temperatur, a także bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza pod gołym niebem.

Od kilku dni w większości włoskich miast obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu upałów, wprowadzony przez Ministerstwo Zdrowia. Oznacza on zagrożenie dla zdrowia całej populacji.

Francja

Pomarańczowy, czyli przedostatni alert pogodowy obowiązuje już w 84 francuskich departamentach (na 96 we Francji metropolitalnej), co zdarza się po raz pierwszy. Alert obowiązywał będzie w poniedziałek i we wtorek, a jego powodem jest fala upałów w całym kraju. W wtorek i środę termometry pokażą 41 st. C.

Alerty nie dotyczą jedynie departamentów na północnym-zachodzie Francji - od Bretanii do Pas-de-Calais, oraz departamentu Alpy Wysokie i części Korsyki. Po raz ostatni tak szeroki alert pogodowy ogłoszono we Francji w lipcu 2019 roku. Wtedy objął on 81 departamentów.

Poniedziałek może być dniem rekordów, jeśli chodzi o wysokość temperatur w czerwcu. Oczekuje się, że będą one o 10-15 stopni Celsjusza wyższe niż zwykle o tej porze roku.

Apogeum upałów nastąpi we wtorek i środę, gdy lokalnie termometry pokażą 41 stopni. Przy tym, temperatury minimalne będą wyższe niż zwykle i wahać się będą od 20 do 24 stopni. (PAP)