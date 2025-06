Trzeźwy poranek? Nie dla wszystkich. 3 tys. kontroli w powiecie olsztyńskim

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie i podlegających jej komisariatów działali w ramach prowadzonej w całym województwie akcji „Trzeźwość”. Przez cały dzień czwartkowej służby (26 czerwca) funkcjonariusze przeprowadzili blisko 3000 badań alkomatem.

Trójka kierujących nie zdała testu trzeźwości.

Zatrzymany w Klewkach 44-letni kierujący oplem „wydmuchał” ponad pół promila.

Inny fan opli – 50-latek zatrzymany do kontroli na osiedlu Likusy „osiagnął” niemal identyczny wynik.

Za to 37-latek zatrzymany na olsztyńskim Zatorzu wsiadł za kierownicę swojego renault z ponad wynikiem bliskim 1,5 promila.

Ostatni zatrzymany tego dnia nietrzeźwy kierujący pojechał samochodem do jednego z olsztyńskich sklepów. Pracownicy poczuli od niego wyraźny zapach alkoholu i wezwali Policję. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu, a poza tym aktywny zakaz prowadzenia pojazdów na koncie.

Wszyscy zatrzymani kierujący odpowiedzą za przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakazy prowadzenia i kary finansowe. Jazda wbrew sądowemu zakazowi to czyn, za który grozi kara do 5 lat za kratami.