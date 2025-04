Metropolita krakowski w Rzymie. Jak uczci zmarłego papieża?

Do udziału w mszy pod przewodnictwem arcybiskupa Krakowa - Protektora Kościoła i Hospicjum św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie - zaprasza wiernych rektor tej świątyni ksiądz Paweł Ptasznik, który powiedział: „Wspominając obecność papieża Franciszka w naszym kościele w dniu 4 maja 2014 r. i wspólne dziękczynienie za kanonizację św. Jana Pawła II, będziemy prosić miłosiernego Boga, aby obdarzył go chwałą nieba”.

Do udziału w liturgii zachęcił też administrator polskiego kościoła ksiądz Tomasz Jarosz: „Zapraszamy wszystkich Polaków, którzy na co dzień żyją we Włoszech, oraz polskich pielgrzymów, którzy przebywają w tym czasie w Rzymie".

"Będziemy dziękować Panu Bogu za papieża Franciszka, który zostawił nam wszystkim przesłanie, abyśmy byli pielgrzymami nadziei, która nigdy nie zawodzi” - podkreślił ks. Jarosz w komunikacie przekazanym.

