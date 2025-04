Noc pełna ognia. Zmasowany atak dronowy Rosji na ukraińskie miasta

Ukraina znów obudziła się w ogniu eksplozji. W nocy z wtorku na środę, rosyjskie siły przeprowadziły zmasowany atak dronowy, uderzając jednocześnie w kilka ukraińskich miast. Główne cele to infrastruktura cywilna w Połtawie, Odessie, Charkowie i Margańcu.

W godzinach nocnych z wtorku na środę rosyjskie siły przeprowadziły skoordynowany atak z użyciem dronów, które uderzyły w kilka miast położonych w różnych częściach Ukrainy. Celem ataku – jak relacjonują ukraińskie źródła – była przede wszystkim infrastruktura cywilna, co po raz kolejny pokazuje brutalność działań prowadzonych przez Kreml.

W Połtawie, położonej w centralnej części kraju, doszło do licznych eksplozji. Bezzałogowce rosyjskie zaatakowały zarówno budynki należące do firm, jak i obiekty mieszkalne. Uszkodzeniu uległy elewacje bloków mieszkalnych, wybite zostały okna, a w niektórych częściach miasta doszło do awarii prądu. Trzy osoby zostały ranne – poinformowała "Ukraińska Prawda", powołując się na lokalne służby ratownicze.

W tym samym czasie kolejne drony zaatakowały przedmieścia Odessy. Jak poinformował szef odeskiej administracji wojskowej, Ołeh Kiper, rosyjskie uderzenie doprowadziło do pożarów w kilku lokalizacjach. Rany odniosły co najmniej dwie osoby, a straż pożarna przez długie godziny walczyła z ogniem.

Ekspert ds. wojskowości, Ołeksandr Kowalenko, cytowany przez agencję Unian, ocenił, że była to jedna z najintensywniejszych nocy zbrojnych od wybuchu wojny. Zasięg ataku oraz liczba uderzeń – jego zdaniem – wskazują na zmianę rosyjskiej taktyki, która jeszcze silniej koncentruje się na niszczeniu życia codziennego Ukraińców.

W Charkowie – mieście położonym na północnym wschodzie Ukrainy – Rosjanie przeprowadzili ataki między godziną 1 a 2 w nocy. Jak przekazał mer miasta, Ihor Terechow, w wyniku uderzeń wybuchł pożar w jednej z dzielnic. Na szczęście, jak dotąd nie odnotowano ofiar ani rannych.

Dramatyczne wydarzenia miały miejsce również w obwodzie dniepropietrowskim. W mieście Marganiec bezzałogowiec uderzył w autobus przewożący pracowników lokalnej firmy. Zginęło dziewięć osób, a kolejnych trzydzieści zostało rannych. Informację przekazał szef władz obwodowych, Serhij Łysak, w rozmowie z agencją Reutera.

W całym kraju, zwłaszcza w obwodach donieckim, zaporoskim i dniepropietrowskim, nocą rozbrzmiewały syreny alarmowe.

