Współpraca na linii Polska-Korea Południowa ma się dobrze? Przedsiębiorcy z Azji pojawili się w Olsztynie

Oprócz solidnej porcji wiedzy, uczestnicy mogli zanurzyć się w koreańskiej kulturze i tradycji.

W wydarzeniu uczestniczyły firmy zakwalifikowane do misji gospodarczej oraz te z listy rezerwowej, a także przedstawiciele samorządów i instytucji otoczenia biznesu, zainteresowani współpracą z koreańskimi inwestorami.

Kluczowym aspektem szkolenia było poznanie odmiennych realiów współpracy. Dr Joanna Beczkowska, specjalistka ds. kultury biznesowej, podkreśliła, jak istotne w Korei są relacje międzyludzkie oraz właściwe zrozumienie kontekstu kulturowego.

— Kultura biznesowa w Korei Południowej charakteryzuje się silnym naciskiem na hierarchię, relacje i szacunek — mówiła dr Beczkowska. — Budowanie zaufania jest kluczowe – to pierwszy krok do biznesowego partnerstwa. Spotkania towarzyskie czy wspólne posiłki (hoesik) często odgrywają ważną rolę w nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Ważna jest także etykieta związana z wymianą wizytówek – traktowanych jako "twarz zawodowa". W negocjacjach Koreańczycy cenią cierpliwość i długoterminowe perspektywy. Należy unikać agresywnego targowania się i wywierania presji na szybkie i konkretne decyzje – decyzje często zapadają po konsultacjach w grupie. Bezpośrednia krytyka czy dominacja również nie są mile widziane. Dzięki zrozumieniu tych zasad współpraca z koreańskimi partnerami biznesowymi może stać się bardziej efektywna i owocna.

Dalsza część szkolenia poświęcona była skutecznej obecności marketingowej na rynku koreańskim. Dr Marlena Oleksiuk zwróciła uwagę na wagę budowania autentycznych relacji i nawiązywania do lokalnej tożsamości.

— Ważnym elementem w koreańskim marketingu jest budowanie relacji z przyszłym partnerem i dogłębne zrozumienie koreańskiej kultury — zaznaczyła ekspertka, podkreślając wartość łączenia elementów polskiego dziedzictwa z oczekiwaniami azjatyckich konsumentów — Z pewnością elementy folkloru, znajomość koreańskiego rynku i nawiązanie do polskich tradycji i motywów narodowych będą pomocne w promowaniu własnej marki.

O formalnych aspektach wejścia na rynek mówił Adam Smuga, radca prawny, wskazując, że przygotowanie dokumentacyjne bywa kluczowe — Ważne jest dobre przygotowywanie umów i sprawdzanie wszelkich wymagań oraz restrykcji, aby środki zainwestowane w eksport nie były zmarnowane — stwierdził Adam Smuga.

Cenną perspektywę wniósł Riccardo Taehyung Kim, dyrektor marketingu w Korea Trade-Investment Promotion Agency – agencji odpowiedzialnej za wspieranie koreańskiego handlu i inwestycji międzynarodowych. Odniósł się do obecności polskich produktów na tamtejszym rynku — Polska jest stosunkowo dobrze kojarzona w Korei — znana jest z dobrej jakości produktów i konkurencyjnych cen — mówił Taehyung Kim. - Warto jednak popracować nad jeszcze większą widocznością polskich marek na rynku koreańskim.

Szkolenie nie ograniczało się do teorii. Organizatorzy zadbali o to, by wszyscy obecni mogli doświadczyć również bogactwa koreańskiej kultury – i to w różnorodnej formie. Obok wystawy sztuki oraz koncertu utytułowanej pianistki Hanny Choi, przygotowano także pokaz kaligrafii i rytualnego parzenia herbaty. Nie zabrakło również elementów materialnych – można było zobaczyć oryginalne koreańskie maski, barwne stroje hanbok oraz charakterystyczne naczynia onggi, używane od wieków do fermentacji kimchi czy sosu sojowego. Część kulinarna przyciągała nie tylko smakoszy. Goście wydarzenia mieli okazję skosztować klasyków koreańskiej kuchni – kimchi, kwiatów lotosu, piklowanej rzodkwi mu oraz tradycyjnych ciastek ryżowych tteok.

Spotkanie było pierwszym etapem w procesie przygotowań do planowanego wyjazdu do Korei Południowej. Uczestnicy nie tylko zdobyli wiedzę, ale także nawiązali wartościowe kontakty i wymienili się doświadczeniami z dotychczasowej działalności eksportowej. Wspólny dialog pozwolił dostrzec potencjał we współpracy międzysektorowej i regionalnej.

Jak podkreślali uczestnicy, wydarzenie nie tylko poszerzyło ich kompetencje, ale także umocniło przekonanie, że lokalne firmy mogą z powodzeniem konkurować na rynkach wschodnioazjatyckich.

Atmosfera otwartości, wiedzy i wzajemnej inspiracji stworzyła przestrzeń dla przyszłych wspólnych projektów, a Warmia i Mazury pokazały, że są gotowe, by z rozmachem wejść na globalną scenę.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2024+”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.