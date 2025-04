Dlaczego coraz więcej Francuzów chce się ochrzcić? Nowe badania

We Francji tegoroczna Wielkanoc upłynie pod znakiem rekordowej liczby chrztów dorosłych. Jak poinformował Episkopat, sakrament przyjmie ponad 10 tysięcy dorosłych i 7,4 tysiąca nastolatków – to aż 45% więcej niż rok wcześniej. Największy wzrost odnotowano wśród młodych ludzi w wieku 18–25 lat oraz licealistów. Tygodnik Famille Chrétienne i portal Aleteia przeanalizowali historie niemal 900 katechumenów, by poznać ich drogę do wiary.