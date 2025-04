Wypadek na al. Wojska Polskiego w Olsztynie. Kierowca quada wjechał w barierki [ZDJĘCIA]

Nadmierna prędkość kierowcy quada była powodem wypadku, do którego doszło na al. Wojska Polskiego w Olsztynie. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.

Do wypadku doszło we wtorek (8 kwietnia) ok. godz. 12:30.

— Kierowca quada, w wyniki zbyt szybkiej jazdy, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w barierki oddzielające dwa pasy ruchu — wyjaśnił kom. Anna Balińska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Wypadek wyglądał groźnie, lecz na szczęście kierowcy nie stało się nic poważnego. Został on jednak zabrany do szpitala na badania.

Na początku występowały utrudnienia w ruchu. Obecnie na al. Wojska Polskiego ruch jest już drożny.

Do niemalże identycznej sytuacji na al. Wojska Polskiego doszło w październiku ubiegłego roku. Wtedy kierowca bwm stracił panowanie nad pojazdem, przebił się przez barierki i wjechał na przeciwny pas, uderzając w inny samochód.