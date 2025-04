PiS ostrzega przed prywatyzacją służby zdrowia

W poniedziałek (7 kwietnia) przed Szpitalem Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Udział w niej wzięli parlamentarzyści oraz radni samorządowi z regionu Warmii i Mazur. Głównym tematem było ostrzeżenie przed skutkami zmian w systemie ochrony zdrowia.

Wystąpili m.in. poseł Artur Chojecki, przewodniczący PiS w regionie, poseł Andrzej Gontarz, radni sejmiku województwa Paweł Warot i Piotr Soćko, radni miejscy Zdzisława Tołwińska i Radosław Nojman. Politycy alarmowali, że forsowane przez rząd zmiany w finansowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia doprowadzą do osłabienia publicznego systemu zdrowia i zmuszą pacjentów do korzystania z prywatnych usług medycznych.

— Przyjęta przez rząd ustawa prowadzi do radykalnego obniżenia budżetu NFZ. To oznacza mniej pieniędzy na operacje, zabiegi i diagnostykę — mówił poseł Chojecki. — Już dziś placówki nie otrzymują pełnych wypłat za nadwykonania. Nowe przepisy tylko pogłębią ten kryzys.

Zdaniem przedstawicieli PiS, zmiany są elementem szerszego planu stopniowej prywatyzacji systemu ochrony zdrowia, z którego skorzystają prywatne firmy, a ucierpią zwykli pacjenci. Jako przykład wskazano wsparcie jednej z korporacji medycznych dla Campusu Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego.

— To nie jest straszenie. Chcemy pokazać Polakom, co naprawdę oznaczają te decyzje. Jeżeli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, będzie podpisywał wszystko, co służy rozmontowaniu publicznej służby zdrowia — ostrzegał Chojecki.

JB