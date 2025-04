Przychodnia dla wszystkich! [ZDJĘCIA]

— Dziś, na naszych oczach tak naprawdę dzieje się bardzo ważna rzecz, powiedziałabym — nawet historia — mówi dyrektor Beata Ostrzycka. — Dziś, 7 kwietnia, w Światowym Dniu Zdrowia, w naszej Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Dworcowej 28 w Olsztynie otwieramy przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej. Generalnie nasza Przychodnia oferuje specjalistyczną opiekę ambulatoryjną. A mnie brakowało właśnie podstawowej opieki zdrowotnej — do realizacji tzw. odwróconej piramidy świadczeń. Na miejscu mamy, właściwie od ręki, dostęp do specjalistów, mamy fantastyczne laboratorium medyczne, dział rehabilitacji, mamy wspaniały dział diagnostyki obrazowej, również ukierunkowany na diagnozowanie dzieci. Pomyślałam zatem, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Olsztyna i regionu i otworzyć w tym miejscu również podstawową opiekę zdrowotną, dając wszystkim dostęp do lekarza rodzinnego.

Zapraszamy całe rodziny

— Mamy obecnie dwóch lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i zbieramy listę naszych przyszłych pacjentów. Zapraszamy wszystkich chętnych. Zapraszamy całe rodziny, bo zapewniamy też opiekę dzieciom: mamy położną środowiskowo-rodzinną, której wykształcenie i doświadczenie pozwala na opiekę nad noworodkiem i niemowlęciem. Oferujemy też opiekę kobietom ciężarnym. Na miejscu mamy gabinet zabiegowy i gabinet szczepień wraz z gabinetem dziecka zdrowego. Dlatego powtarzam; zapraszamy całe rodziny — zachęca dyrektor Beata Ostrzycka.

— Ta poradnia uzupełnia wszystkie silne atuty dotychczasowej przychodni specjalistycznej, która od lat jest bardzo ważnym punktem na zdrowotnej mapie Olsztyna i regionu — uważa Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna. — Przyszli jej pacjenci będą po prostu mieć wszystko w jednym miejscu. Tak, by kompleksową opiekę zyskać nawet w ciągu jednego dnia, jednej wizyty. A to dziś niezwykle ważne, zwłaszcza że Przychodnia od wielu już lat oferuje opiekę przede wszystkim naszym seniorom. To tu szukają specjalistycznej pomocy i dlatego robimy wszystko, by kolejki w oczekiwaniu na kontakt ze specjalistą były jak najmniejsze.

Dla WSZYSTKICH kobiet

Tego samego dnia, po kapitalnym remoncie, w Przychodni Specjalistycznej otwarta została także poradnia ginekologiczno-położnicza. A jest to poradnia wyjątkowa — bo oferuje fachową opiekę wszystkim kobietom bez wyjątku, także kobietom z niepełnosprawnościami.

— Oferujemy i nowe wyposażenie, w tym specjalistyczny fotel, który kosztował ponad 10 tys. złotych i na którym można przeprowadzać drobne zabiegi tak, by kobieta nie musiała ze swoim schorzeniem przyjeżdżać do nas na kolejną wizytę — mówi dyrektor Beata Ostrzycka. — Oferujemy nowoczesną aparaturę, ale i nowoczesne podejście do kobiet z problemami ginekologicznymi. I rzeczywiście — nasza poradnia od dziś jest w stanie służyć także kobietom z niepełnosprawnościami, które przecież też mają problemy zdrowotne, a które muszą też dbać o profilaktykę: regularnie badać się ginekologicznie, wykonywać cytologię i inne badania diagnostyczne tak, by jak najwcześniej wykrywać najdrobniejsze nieprawidłowości. A wiem doskonale, że wielokrotnie te kobiety z programów i badań profilaktycznych nie korzystały właśnie z powodu barier w dostępności do takiego gabinetu. Nasz gabinet jest wręcz na potrzeby kobiet z niepełnosprawnościami ukierunkowany, pacjentki przyjmowane są na podstawie umowy z NFZ, zatem bezpłatnie — wszystkie dotychczasowe pacjentki poradni ginekologiczno-położniczej niewątpliwie zyskały, ale zapraszam też wszystkie kobiety zainteresowane swoim zdrowiem, nowoczesnym podejściem i fachową opieką. Zapraszam wszystkie przyszłe mamy. Jesteśmy do waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku, a nasze położne mają wszystkie odpowiednie certyfikaty, by choćby pobrać cytologię — wynik badania trafi potem oczywiście do rąk lekarza, który zdecyduje o ewentualnym podjęciu leczenia.

— Każde pieniądze wydane na opiekę zdrowotną są pieniędzmi dobrze wydanymi — uważa Sylwia Jaskulska, wicemarszałkini województwa warmińsko-mazurskiego. — Codziennie słyszymy o chorobach, na które zapadają mieszkańcy naszego regionu, zwłaszcza kobiety, dlatego taki ważne jest, by jak najwięcej placówek zajmowało się i opieką, ale też profilaktyką różnych schorzeń. Stąd tak ważne są dla mnie inwestycje w zdrowie. W służbie zdrowia zawsze jest co robić — teraz my, kobiety czekamy na Centrum Zdrowia Kobiet.

— Jakże często to kobieta podejmuje w rodzinie decyzję o posiadaniu potomstwa — uważa Robert Szewczyk. — Dlatego tak ważny jest łatwy dostęp do opieki ginekologicznej w czasie ciąży, potem do opieki okołoporodowej. Dziękuję pani dyrektor i gratuluję skuteczności, odwagi, energii i pomysłów na rozwój Przychodni! Na pani inicjatywach i zaangażowaniu wszyscy mieszkańcy miasta i regionu z pewnością mogą tylko zyskać!

Magdalena Maria Bukowiecka

Od autorki:

Jestem kobietą i zawsze cieszy mnie każda inicjatywa, która zdrowie kobiet stawia sobie za cel i sedno działania. Tym bardziej wdzięczna jestem pani Beacie Ostrzyckiej, że w tak krótkim czasie od objęcia stanowiska dyrektora Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie do szczęśliwego finału doprowadziła już dwie spore inwestycje — dwie bardzo ważne poradnie. Zachęcam inne kobiety do regularnych badań, bo profilaktyka i mniej boli, i mniej kosztuje. I w Światowym Dniu Zdrowia życząc wszystkim Czytelniczkom i Czytelnikom jak najwięcej zdrowia — podpisuję się też pod słowami pani Haliny Ciunel, radnej Rady Miasta Olsztyna i Przewodniczącej Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie, która dziś, przy okazji otwarcia wyznała, że „marzeniem jest, by wszystkie poradnie w tej Przychodni, ale i w innych placówkach zdrowia w naszym mieście, wyglądały tak, jak te dwie otwierane dziś”.

Marzenia same się nie spełniają — wszystko zależy od nas. Dlatego tak bardzo cieszę się, że są wśród nas ludzie tacy jak Beata Ostrzycka, którzy od marzeń bardzo szybko przechodzą do planów i ich realizacji!

Wszystkich zainteresowanych zapisami do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy Przychodni Specjalistycznej zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 89 5373242.