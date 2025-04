Nowe życie starej kamienicy. Przy ul. Partyzantów w Olsztynie trwa architektoniczna metamorfoza [ZDJĘCIA]

Kamienica przy ul. Partyzantów przechodzi gruntowną przebudowę. Choć jej wnętrze zostanie całkowicie odnowione, frontowa elewacja – świadek historii – zostanie pieczołowicie odrestaurowana. Co tu powstanie?

W centrum Olsztyna rozpoczął się nowy rozdział dla jednej z zabytkowych kamienic. Budynek przy ul. Partyzantów 82, mimo złego stanu technicznego, nie znika z mapy miasta – wręcz przeciwnie. Właśnie tu, z poszanowaniem historii i przy zachowaniu frontowej elewacji, powstaje nowoczesna siedziba Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Z uwagi na zły stan techniczny konstrukcji, który realnie zagrażał bezpieczeństwu, zapadła decyzja o częściowej rozbiórce. Dzięki ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków udało się wypracować rozwiązanie, które łączy tradycję z nowoczesnością.

— To nie koniec tej historii, to dopiero jej początek — mówią inwestorzy. Projekt zakłada odrestaurowanie zabytkowej fasady budynku, która w przyszłości znów będzie zdobić ulicę Partyzantów. Całość konstrukcji zostanie jednak wykonana w nowoczesnej technologii, tak by spełniać współczesne standardy użytkowe i techniczne.

Za realizację odpowiada doświadczona firma Dachland, znana z projektów, które wymagają szczególnego wyczucia i umiejętnego balansowania między nowoczesnością a dziedzictwem. Prace prowadzone są z ogromną precyzją – to projekt, który nie tylko przywraca budynek do życia, ale też oddaje hołd jego przeszłości.

Już za kilkanaście miesięcy w miejscu dawnej kamienicy stanie nowoczesna, funkcjonalna przestrzeń dla inżynierów, która będzie służyć kolejnym pokoleniom specjalistów z regionu. I choć konstrukcja będzie nowa, to dzięki zachowanej elewacji budynek nie straci swojego historycznego charakteru.

To przykład, że z odpowiednim podejściem da się tchnąć nowe życie w stare mury – z szacunkiem, troską i wizją przyszłości.

ga