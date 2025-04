Tylko dwa lotniska w Polsce odnotowują straty. Jednym z nich jest lotnisko w Szymanach

— Rok 2024 był dla wielu polskich lotnisk rekordowy. Lotnisko Chopina w Warszawie po raz pierwszy w swojej historii obsłużyło powyżej 20 mln pasażerów, osiągając wynik prawie 21,3 mln. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice przekroczył próg 10 mln pasażerów z wynikiem 11,1 mln, natomiast Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka przekroczył 1 mln pasażerów w ruchu cywilnym z wynikiem prawie 1,1 mln po końcu roku — poinformował Urząd Lotnictwa Cywilnego w podsumowaniu wyników rynku lotniczego w 2024 r.

ULC wskazał, że największy liczbowy wzrost pasażerów względem 2023 r. odnotowało warszawskie Lotnisko Chopina. W 2024 r. odprawiło o prawie 2,8 mln pasażerów więcej niż rok wcześniej (o 15,1 proc. więcej). Dalej znalazł się port lotniczy Kraków-Balice i Poznań-Ławica - wzrosty odpowiednio o 1,7 mln (17,8 proc.) i 820,3 tys. pasażerów (29,5 proc.). Względem 2019 r. największe wzrosty odnotowały lotniska Kraków-Balice, Lotnisko Chopina i Katowice-Pyrzowice - wzrosty odpowiednio o 2,7 mln, 2,4 mln i 1,5 mln pasażerów.

Jak wynika również z danych ULC, w 2024 r. najwyższy procentowy wzrost liczby pasażerów odnotował z kolei port lotniczy Zielona Góra-Babimost. W 2024 r. lotnisko odprawiło 82 tys. 467 pasażerów - to o 54,1 proc. (28 tys. 944 pasażerów) więcej niż w 2023 r.

Spadek liczby pasażerów wystąpił tylko w przypadku dwóch lotnisk w Polsce - Warszawa-Modlin oraz Olsztyn-Mazury. Podwarszawski port w 2024 r. odnotował 2 mln 697 tys. 575 pasażerów, co oznacza spadek z 3 mln 399 tys. 650 osób w 2023 r. - o 20,7 proc. r/r. Lotnisko Olsztyn-Mazury w 2024 r. odprawiło 68 tys. 661 podróżnych, a w 2023 r. było to 140 tys. 444 osób - spadek o 51,1 proc. r/r.

Jak wyjaśnił ULC, spadek w Modlinie ma związek ze zmniejszeniem liczby miejsc oferowanych przez Ryanaira.

W przypadku podolsztyńskiego portu powodem jest zawieszenie lotów przez Wizz Aira i zmniejszenie oferowania przez Ryanaira. Urząd dodał, że względem 2019 r. spadek - poza portami Olsztyn-Mazury i Warszawa-Modlin - nastąpił również w przypadku portów Szczecin-Goleniów oraz Bydgoszcz.

Pozostałe polskie lotniska w większości odnotowały w 2024 r. kilkunastoprocentowe lub wyższe wzrosty. Ruch w porcie w Gdańsku wzrósł o 13,6 proc. rdr., w Katowicach o 13,8 proc. wzrostu, we Wrocławiu o 15,1 proc., w Rzeszowie o 17,1 proc., w Łodzi o 20,8 proc., a w Radomiu o 7,5 proc. Mniejsze wzrosty odnotowano na lotniskach w Lublinie, Szczecinie i Bydgoszczy - wzrosty odpowiednio o 6,9 proc., 0,3 proc. i 0,4 proc.

ULC zwrócił uwagę, że porównując czwarty kwartał 2024 i 2023 r. największe wzrosty liczbowe wśród portów lotniczych uzyskały Lotnisko Chopina w Warszawie (o 696,2 tys. pasażerów), Port Lotniczy Kraków-Balice (o 443 tys.) oraz Port Lotniczy Gdańsk (o 194,3 tys.). Spadki w czwartym kwartale 2024 r. względem tego samego okresu rok wcześniej wystąpiły w przypadku lotnisk Warszawa-Modlin (spadek o 38,2 proc.), Olsztyn-Mazury (o 64,5 proc.), Bydgoszcz (o 14,3 proc.) i Warszawa-Radom (o 35,2 proc.).

Wyjaśniono, że w Bydgoszczy spadek miał związek ze zmniejszeniem oferowania przez Ryanaira, a w Radomiu przyczyną było głównie zmniejszenie oferowania przez PLL LOT. ULC dodał, że porty Warszawa-Modlin, Olsztyn-Mazury, Szczecin-Goleniów, Bydgoszcz oraz Lublin odnotowały spadki także względem czwartego kwartału 2019 r.

Wśród przewoźników lotniczych najwięcej pasażerów w międzynarodowym ruchu regularnym w 2024 r. obsłużył Ryanair. Liczba pasażerów obsłużonych w polskich portach lotniczych przez tę linię wyniosła niespełna 17 mln w 2024 r., co stanowi wzrost o 1,9 mln względem 2023 r. Na drugim miejscu znalazł się Wizz Air z wynikiem 11,5 mln pasażerów w 2024 r., co stanowi wzrost o 935,2 tys. oraz PLL LOT z wynikiem 7,7 mln i wzrostem o 468,6 tys. Na dalszych miejscach znalazły się Lufthansa (ok. 2,1 mln), Enter Air (ok. 1,2 mln) i KLM (ok. 1 mln osób).

W przypadku ruchu czarterowego w międzynarodowym ruchu w 2024 r. najwięcej pasażerów obsłużyły Enter Air - 2,6 mln osób, o 576 tys. więcej niż w 2023 r. Dalej znalazł się Buzz (1,3 mln osób, wzrost o 7,1 tys.) oraz PLL LOT (1,3 mln podróżnych, wzrost o 208,4 tys.).

ULC poinformował również, że w 2024 r. polskie lotniska w ruchu regularnym międzynarodowym i krajowym obsłużyły łącznie 50 mln pasażerów - to wzrost o 10,8 proc. względem 2023 r. Najwięcej osób podróżowało z Polski do Wielkiej Brytanii (7,8 mln pasażerów), Włoch (5 mln) i Hiszpanii (4,3 mln). Największe wzrosty w stosunku do 2023 r. odnotowano z kolei w przypadku Hiszpanii (wzrost o 1,3 mln pasażerów), Włoch (o 1,1 mln) i Danii (o 473 tys.).

W czarterowym ruchu międzynarodowym porty lotnicze w Polsce obsłużyły prawie 9,2 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 29,4 proc. r/r. Najwięcej osób podróżowało do Turcji - 2,8 mln pasażerów, wzrost o 501,6 tys. r/r. Dalej znalazła się Grecja z wynikiem 1,6 mln podróżujących i wzrostem o 271 tys.) i Egipt - 1,6 mln pasażerów, wzrost o 529,4 tys. osób.

Urząd Lotnictwa Cywilnego sprawuje nadzór nad lotnictwem cywilnym w Polsce.

PAP/red.