Olsztyn w cieniu dźwigów. Inwestycyjny boom w centrum miasta [ZDJĘCIA]

Nowe inwestycje wyrastają w centrum jak grzyby po deszczu. Apartamentowce, hotele i nowoczesne kompleksy nie tylko odpowiadają na potrzeby mieszkańców, ale też zmieniają panoramę Olsztyna. Czy to początek architektonicznej rewolucji? Sprawdziliśmy, na jakim etapie są prace.

Centrum Olsztyna dynamicznie zmienia swoje oblicze – ulice, które jeszcze do niedawna były spokojne i zabudowane głównie zabytkowymi kamienicami, dziś są pełne dźwigów, betoniarek i ekip budowlanych. Nowoczesna zabudowa coraz śmielej wkracza do Śródmieścia, budząc zarówno entuzjazm, jak i kontrowersje. Sprawdziliśmy, gdzie dokładnie powstają nowe inwestycje i co zmienią w miejskim krajobrazie.

Wyzwolenia: kontrowersyjny apartamentowiec na skarpie

Przy ulicy Wyzwolenia dobiega końca budowa siedmiopiętrowego apartamentowca, który od początku wzbudzał mieszane uczucia. Krytykowano jego skalę i wygląd, niepasujące – zdaniem mieszkańców – do zabytkowego charakteru okolicy. Inwestycja napotkała również trudności formalne – miasto przez długi czas nie wydawało zgody na budowę ze względu na braki w dokumentacji. Ostateczne pozwolenie wydano 8 marca 2022 roku, a prace ruszyły wiosną 2023.

W budynku znajdzie się ponad 100 mieszkań, dwa lokale usługowe i aż 109 miejsc parkingowych. Wnętrze uzupełnią strefy rekreacyjne, ale pytania o funkcjonalność tej inwestycji w tak ciasnym miejscu pozostają otwarte.

1 Maja: tradycja w nowoczesnej formie

Kolejny projekt, który przyciąga uwagę, to apartamentowiec Macadamia, zaprojektowany przez lokalnego architekta Damiana Cyryla Kotwickiego. Budynek przy ul. 1 Maja ma łączyć nowoczesność z olsztyńską tożsamością. Powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego hotelu Focus, przy narożniku ulicy Partyzantów.

Macadamia to sześciokondygnacyjny gmach z podziemnym garażem, lokalami usługowymi i oryginalną formą architektoniczną, która ma wpasować się w otoczenie mimo swojej nowoczesności.

Partyzantów: biurowiec zmieni się w hotel

Zaledwie 500 metrów od centrum trwa transformacja kolejnego budynku. Biurowiec przy Marii Skłodowskiej-Curie przechodzi metamorfozę i już w IV kwartale 2025 roku otworzy się tam hotel sieci Focus. Nowy obiekt zaoferuje 79 pokoi i apartamentów w standardzie czterogwiazdkowym, restaurację, salę konferencyjną, strefę fitness i podziemny parking.

Sarnowskiego: historia ustępuje miejsca nowoczesności

Jedna z najciekawszych inwestycji powstaje przy ul. Sarnowskiego, gdzie jeszcze kilka lat temu stał budynek pełen tajemnic – dawna milicyjna izba dziecka, a według niektórych źródeł, także obiekt wykorzystywany przez NKWD po wojnie. Dziś to miejsce zyskuje nowe życie.

Powstaje tu pięciokondygnacyjny apartamentowiec z 59 mieszkaniami, garażem podziemnym, a na najwyższym piętrze zaplanowano luksusowe apartamenty z tarasami o powierzchni sięgającej 100 m². Za inwestycją stoi grupa Mak Dom.

Wyspiańskiego: kameralnie z widokiem

Nieco dalej, przy ul. Wyspiańskiego, trwa budowa bardziej kameralnej inwestycji – trzypiętrowego budynku z 16 apartamentami. Dwa z nich będą penthouse’ami z prywatnymi tarasami na dachu. Lokalizacja oferuje widok na panoramę miasta i pobliski starodrzew. Prace mają zakończyć się w III kwartale 2025 roku.

Olsztyn staje się miejscem, gdzie nowoczesność ściera się z historią. Inwestycje mają potencjał, by przyciągnąć nowych mieszkańców i poprawić jakość życia w centrum. Jednocześnie rodzą pytania o spójność urbanistyczną, zachowanie dziedzictwa i dostępność przestrzeni.

Czy boom budowlany to początek nowego rozdziału dla miasta? Czas pokaże, czy Olsztyn skorzysta z tej szansy, czy zapłaci za nią wysoką urbanistyczną cenę.

