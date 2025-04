Ile wydamy na Wielkanoc? Przedświąteczny raport

W tym roku 15,6 proc. Polaków zamierza wydać średnio 200-300 zł na wielkanocne artykuły żywnościowe w przeliczeniu na jednego członka rodziny. 14,4 proc. planuje zmieścić się w przedziale 150-200 zł na osobę. 13,1 proc. chce wydać powyżej 500 zł, 12 proc. 300 do 400 zł, 9,4 proc. 100 do 150 zł, 8,8 proc. 400-500 zł, 7 proc. 50-100 zł. 3,5 proc. wskazało, że w ogóle nie będzie robić przedświątecznych zakupów ze względu na wyjazd. Z kolei 2,3 proc. respondentów zadeklarowało wydatki w najskromniejszym przedziale do 50 zł. 13,7 proc. ankietowanych nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie - wynika z raportu UCE Research i Shopfully (dawniej Grupa Offerista).

Świąteczne wydatki Polaków

"Dane pokazują, że od wielu lat konsumenci wydają więcej pieniędzy na żywność przed Bożym Narodzeniem niż przed Wielkanocą, ponieważ bardziej celebrują zimowe święta. Czteroosobowa rodzina wyda średnio ok. 800-1200 zł na samą żywność, nie licząc np. prezentów na "zajączka" czy alkoholu. Artykuły spożywcze cały czas drożeją i Polacy muszą się do tego dostosować" – wskazał Robert Biegaj z Shopfully.

Ekspert przypomniał, że w marcu br. – według pobieżnych szacunków GUS – żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały rok do roku o 6,7 proc. Podobne dane pokazuje cykliczny raport "Indeks cen w sklepach detalicznych" UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito. "Ponadto niektórzy eksperci na rynku przewidują, że w kwietniu, tj. przed samymi świętami ceny wzrosną rok do roku nawet dwucyfrowo. Do tego w sklepach ma być mniej promocji niż rok temu" – zaznaczył Biegaj.

Specjalista zwrócił też uwagę, że Polacy coraz bardziej ograniczają wydatki świąteczne, co szczególnie widać w przypadku Wielkanocy, a także ograniczają marnowanie żywności. "Można odnieść wrażenie, że coraz częściej konsumenci lepiej się przygotowują do celebrowania długich weekendów i grillowania niż do świąt wielkanocnych" – dodał ekspert Shopfully.

Ile kosztowały Święta w zeszłym roku?

Respondenci odpowiedzieli również na pytanie, ile wydali na wielkanocną żywność (w tym na napoje bezalkoholowe) w przeliczeniu na jedną osobę w ubiegłym roku. Zeszłoroczne deklaracje są zbliżone do aktualnych.

18,7 proc. badanych nie pamiętało wielkości zeszłorocznych wydatków wielkanocnych. 15,8 proc. zaznaczyło 200-300 zł, 12,9 proc. 100-150 zł, 12,2 proc. 150-200 zł, 10 proc. 300-400 zł, 9 proc – ponad 500 zł. Po 7,5 proc. konsumentów zaznaczyło przedziały 400-500 i 50-100 zł, 1,8 proc. ankietowanych zadeklarowało kwotę poniżej 50 zł – 1,8 proc. A 4,6 proc. wskazało brak wielkanocnych wydatków.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 2 i 3 kwietnia na próbie 1008 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. (PAP)

gkc/ malk/kgr/ red.