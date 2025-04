Zacierali ślady po zabójstwie w wigilijną noc pod Nidzicą. Trzy osoby usłyszały wyrok

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nidzicy na początku lutego br. skierował do Sądu Rejonowego w Nidzicy akt oskarżenia przeciwko Dawidowi S., Michałowi G. i Ninie S. Sprawa ta miała bezpośredni związek z zabójstwem mężczyzny dokonanym w nocy z 24 na 25 grudnia 2024 r. w pobliżu miejscowości Pawliki na terenie gminy Nidzica.

Dawid S. został oskarżony o to, że mając wiarygodną wiadomość o usiłowaniu dokonania przez Gabriela A. zabójstwa mężczyzny, odszedł z miejsca zdarzenia i nie zawiadomił o tym niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, tj. Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.

Z kolei Michał G. i Nina S. zostali oskarżeni o zacieranie śladów popełnienia przez Gabriela A. przestępstwa zabójstwa.

Według ustaleń prokuratora, Michał G. miał dopuścić się tego czynu w ten sposób, że rankiem 25 grudnia 2024 r. razem z Gabrielem A. pojechał swoim samochodem na miejsce zabójstwa. Gabriel A. zabrał stamtąd ubrania, które miał na sobie w czasie dokonywania zabójstwa. Oskarżony następnie odwiózł Gabriela A. do domu Niny S., po czym wrócił do swojego miejsca zamieszkania, gdzie spalił w piecu zakrwawioną koszulkę, którą Gabriel A. miał na sobie w czasie dokonywania zabójstwa.

Natomiast Nina S., w ocenie oskarżyciela publicznego, po powrocie Gabriela A. do domu po dokonaniu zabójstwa, miała wyprać w pralce buty, w których Gabriel A. zadawał ciosy pokrzywdzonemu. Na butach tych znajdowały się ślady krwi.

W toku śledztwa oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, a także wyrazili wolę dobrowolnego poddania się karze na warunkach ustalonych z prokuratorem. W związku z czym prokurator wraz z aktem oskarżenia przesłał do Sądu wnioski o wydanie wyroku skazującego bez rozprawy.

3 kwietnia 2025 r. przed Sądem Rejonowym w Nidzicy odbyło się posiedzenie w przedmiocie wniosku prokuratora o wydanie w tej sprawie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy. Sąd po przeprowadzeniu posiedzenia przychylił się do wniosku prokuratora, uznając, że okoliczności popełnienia przez oskarżonych zarzucanych im czynów nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte pomimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości.

W tym samym dniu został wydany wyrok w tej sprawie. Sąd Rejonowy w Nidzicy skazał Dawida S. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres dwóch lat próby, oddając go w okresie próby pod dozór kuratora, a także zobowiązał oskarżonego do informowania kuratora o przebiegu okresu próby. Ponadto, Sąd wymierzył oskarżonemu karę 1,5 tys. zł grzywny i obciążył go kosztami sądowymi.

Z kolei Michał G. został skazany na karę grzywny w kwocie 3 tys. zł. Sąd obciążył go również kosztami sądowymi.

Natomiast Nina S. została skazana na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres dwóch lat próby. Sąd orzekł wobec oskarżonej także obowiązek informowania o przebiegu okresu próby.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Jednocześnie informuję, że w połowie marca br. do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Gabrielowi A. oskarżonemu o dokonanie zabójstwa w nocy z 24 na 25 grudnia 2024 r. w okolicach miejscowości Pawliki pod Nidzicą.

Termin rozprawy w tej sprawie nie został jeszcze wyznaczony.