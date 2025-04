Co tu się wyprawia?! Kolejne szokujące informacje. Ryszard Cyba... opuścił oddział psychiatryczny

Szokujące informacje! Jak donoszą media, Ryszard Cyba opuścił oddział psychiatryczny szpitala. Morderca działacza PiS nie wrócił jednak do schroniska dla bezdomnych prowadzonego przez częstochowskie stowarzyszenie Agape. Gdzie więc teraz przebywa? „To jest igranie z życiem ludzi, którzy znajdą się w pobliżu zabójcy. To kpina z państwa” - komentują w sieci politycy PiS.

O tym, że Cyba nie przebywa już na oddziale psychiatrycznym szpitala w Częstochowie, informują Telewizja Republika i częstochowski odział „Gazety Wyborczej”.

— Według naszych nieoficjalnych ustaleń 77-letni Cyba został przetransportowany do jednego ze specjalistycznych Domów Pomocy Społecznej w woj. łódzkim — donosi lokalna prasa.

Z kolei Republika przekonuje, że Cyba „najprawdopodobniej nigdy już nie powróci za mury zakładu karnego” i „będzie krążył między DPS-em a szpitalem psychiatrycznym”.

— Jeśli to nie przyniesie skutków i dalej ten człowiek będzie zagrażał innym, trzeba będzie wszcząć drugie postępowanie, umieszczając go w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym — przekazali reporterzy.

Nic więc dziwnego, że w sieci wybuchła burza!

Poseł PiS Sebastian Kaleta zapytał więc ministra sprawiedliwości za pośrednictwem serwisu X:

Panie Adam Bodnar - gdzie jest Ryszard Cyba?

— Uwaga – morderca Cyba na wolności. A odpowiada za to rząd partii Tuska i Trzaskowskiego (do której – przypominam Cyba przed morderstwem należał) — zaalarmował poseł PiS, prawnik Paweł Jabłoński, który musiał skierować wczoraj do wiceszefowej MS Marii Ejchart serię ważnych i naglących pytań o zwolnienie Cyby z więzienia.

— Niebywały skandal! Morderca oszalały z nienawiści do polityków PiS znów jest na wolności! Cyba jest wolny i może iść gdzie chce. Trafił ponownie do domu pomocy społecznej. Wcześniej już raz zaatakował w takim miejscu człowieka szpadlem. Każda chwila przebywania tego mordercy, byłego działacza Platformy, na wolności to skrajne ryzykowanie życiem ludzi — podkreślił Marcin Warchoł, były minister sprawiedliwości.

— Niewyobrażalny skandal. Ryszard Cyba znów wrócił na wolność… To jest igranie z życiem ludzi, którzy znajdą się w pobliżu zabójcy. To kpina z państwa. Bezczeszczenie pamięci, zabitego przez Cybę, Marka Rosiaka. Czy tym, którzy do tego dopuścili, nie jest zwyczajnie wstyd? — zapytał europoseł, były rzecznik rządu Piotr Müller.

— Czy oni naprawdę chcą, żeby Cyba gdzieś się urwał? — spytał Paweł Rybicki.

— Groźny morderca Cyba wypuszczony ze szpitala psychiatrycznego, znów pod „opieką” pielęgniarek w DPS. To nie przypadek, to celowe działanie ekipy Tuska. Tragedia wisi w powietrzu, bierzecie za nią pełną odpowiedzialność — skomentował Kacper Kamiński.

— Ryszard Cyba korzysta już z pełni wolności. Władza, która wypuszcza morderców, a więzi i torturuje niewinne kobiety — czym różni się od reżimów Rosji czy Białorusi? Kroczycie drogą hańby — wypunktował Arkadiusz Mularczyk, europoseł PiS.

Ryszard Cyba skazany na dożywocie za zabójstwo Marka Rosiaka w biurze PiS w Łodzi w 2010 r. został zwolniony z zakładu karnego… z uwagi na stan zdrowia (sic!). Z informacji przekazanych nam przez Sąd Okręgowy w Łodzi, wynika, iż posiada on opinie biegłych, w których zapisano, iż Cyba jest osobą zniedołężniałą. To ma rzekomo wykluczać niebezpieczeństwo, iż komuś może wyrządzić krzywdę. Ta opinia nie wytrzymała jednak zderzenia z rzeczywistością. Cyba miał grozić innym osobom w DPS, do którego trafił. Dopiero po tych ekscesach morderca został przewieziony do szpitala psychiatrycznego.

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl