Nowe przepisy emisji CO2

Od stycznia 2025 roku producenci samochodów w Unii Europejskiej muszą spełniać nowe normy emisji CO2, które w najbliższych latach będą się jeszcze zaostrzać. Obowiązujący obecnie limit wynosi 93,6 g/km, a do 2030 roku zostanie zmniejszony do 50 g/km. W 2035 roku Unia chce całkowicie zakazać sprzedaży nowych aut spalinowych.

Każdy gram przekroczenia limitu oznacza karę 95 euro za każdy sprzedany pojazd. W Niemczech średnia emisja nowych aut w lutym wynosiła 109,7 g/km, co oznaczało średnią karę na poziomie 1 529 euro (ok. 6 380 zł) na samochód. To właśnie te koszty sprawiają, że ceny spalinowych aut rosną, a modele z segmentu budżetowego stają się nieopłacalne do produkcji.

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, producenci nie będą musieli rozliczać się z emisji co roku, lecz dopiero po zakończeniu trzyletniego okresu (2025-2027). Oznacza to, że jeśli w 2025 roku przekroczą limit emisji, mogą to „nadrobić” większą sprzedażą aut elektrycznych w kolejnych latach.

Nie zmienia to jednak faktu, że presja na eliminację aut spalinowych rośnie. Producenci, by uniknąć miliardowych kar, będą musieli szybciej zwiększać udział elektryków w swojej ofercie. Obecnie ich sprzedaż stanowi 17% rejestracji w Europie, ale docelowy „bezpieczny” poziom dla firm to 25%.

Zaostrzające się normy sprawiają, że przystępne cenowo auta spalinowe stopniowo znikają z rynku. Hybrydy i hybrydy plug-in pozostaną dostępne, ale ich ceny będą rosły. Marki premium, dzięki wyższym marżom, będą mogły wliczać kary w cenę aut, ale dla popularnych producentów oznacza to konieczność rezygnacji z najtańszych modeli.

W 2025 roku same kary dla Volkswagena mogą wynieść 1,5 miliarda euro, a łączne opłaty dla całej branży mogą sięgnąć 15 miliardów euro. To dodatkowo przyspieszy elektryfikację rynku i sprawi, że zakup taniego samochodu spalinowego będzie coraz trudniejszy.

Z danych wynika, że liczba rejestracji aut elektrycznych w Europie w lutym 2025 roku wzrosła o 3,8% w porównaniu do poprzedniego roku.

Źródło: Interia