Kierowcy zadowoleni, a rowerzyści zaskoczeni. Krótka ścieżka rowerowa budzi wątpliwości [ZDJĘCIA]

Po niemal rocznych pracach na skrzyżowaniu ulic Zientary-Malewskiej i Poprzecznej w Olsztynie, na Zatorzu powstało długo wyczekiwane rondo. Inwestycja miała na celu poprawę bezpieczeństwa, ponieważ dotychczasowe skrzyżowanie było jednym z bardziej niebezpiecznych w tej części miasta. Wysoka liczba kolizji oraz ograniczona widoczność sprawiały, że kierowcy i piesi byli narażeni na ryzyko wypadków.

Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła ponad 11 mln zł, a prace budowlane zakończyły się znacznie szybciej, niż pierwotnie planowano. Pierwotny termin zakończenia inwestycji był wyznaczony na maj 2025 roku, ale dzięki sprawnej realizacji, rondo zostało oddane do użytku jeszcze pod koniec ubiegłego roku. To kolejny ważny krok w poprawie infrastruktury drogowej na Osiedlu Podleśna i Zielona Górka, które obsługują zarówno ruch lokalny, jak i transport związany z pobliskimi zakładami.

Jednak po zakończeniu budowy, pojawił się temat, który zwrócił uwagę naszego czytelnika. Chodzi o ścieżkę rowerową, która jest... zaskakująco krótka.

— Powstało nowe rondo, nowy chodnik i nowa ścieżka rowerowa - o ile można ją tak nazwać. Jest zabawnie krótka, po co powstała i komu ma służyć w takiej formie — pytał czytelnik.

Faktycznie, wskazany przez czytelnika fragment drogi rowerowej jest zaskakująco krótki. O zamysł wskazanej inwestycji spytaliśmy rzecznika miasta.

— Od lat przy każdej nowej inwestycji drogowej realizujemy też niezbędną

infrastrukturę, m.in. w postaci dróg dla rowerzystów. Tak stało się też

w związku z przebudową skrzyżowania ulic Zientary-Malewskiej z Poprzeczną.

Długość tego fragmentu to 28 m. W kierunku ronda - ze względu na

ograniczone warunki terenowe - przechodzi w ciąg pieszo rowerowy.

Natomiast w drugą stronę zostanie obniżony krawężnik tak, by rowerzyści

mogli bez kłopotów wjechać na lub zjechać z jezdni ul. Zientary-Malewskiej — komentuje Patryk Pulikowski. I dodaje: — Zgodnie z umową prace związane z przebudową skrzyżowania potrwają jeszcze około miesiąca, jednak te najważniejsze zostały zrealizowane pod koniec poprzedniego roku, gdy oddaliśmy skrzyżowanie w pełni do użytku. Teraz to tylko m.in. roboty porządkowe oraz te związane z nasadzeniami zieleni.

