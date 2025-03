Tragiczny bilans trzęsienia w Tajlandii

Na skutek trzęsienia ziemi zawaliła się 30-piętrowy budynek, który był budowany w stolicy kraju.

Tymczasem w samej Birmie liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7 wzrosła do ponad 1600 - podała państwowa telewizja MRTV. Do większości zniszczeń doszło w Mandalaj, drugim co do wielkości mieście Birmy, położonym ok. 17 km od epicentrum. Budynki zawaliły się także w pięciu innych miastach i miasteczkach, runął również most kolejowy i drogowy na autostradzie Rangun-Mandalaj.