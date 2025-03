Znamy wyniki badań pacjenta z podejrzeniem błonicy. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie wydał komunikat

Mężczyzna z podejrzeniem zakażenia błonicą trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie 23 marca. Pacjent cierpiał na wielochorobowość, natomiast jedno z badań pobranej od niego próbki wskazywało na podejrzenie zakażenia maczugowcem błonicy, co powoduje wyżej wspomnianą chorobę.

Ostateczne potwierdzenie miało jednak nadejść po badaniu tzw. toksynotwórczości. O wynikach badań poinformowała Marta Gołąb-Kocięcka, rzeczniczka szpitala wojewódzkiego.

— Przeprowadzone w Państwowym Zakładzie Higieny szczegółowe testy, wykazały że jest to szczep nietoksynotwórczy. Oznacza to, że nie wywołuje on choroby znanej jako błonica — podała rzeczniczka.

I dodała: Nie mamy zatem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie przypadku tej choroby.

Ponad 60 osób, w większości lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, zostało zaszczepionych tzw. szczepionką poekspozycyjną. Są to osoby, które miały kontakt z pacjentem, wobec którego istnieje podejrzenie zakażenia błonicą.