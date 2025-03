Postawił na system. Wygrał podwójnie

Nie wystarczy trafić tylko wszystkie liczby. Najlepiej zrobić to wtedy, kiedy w kasie w wyniku kumulacji zbierze się już naprawdę okrągła sumka. I trzeba być jedynym, który rozbił bank. Można też podbić wgraną, tak jak to zrobił ostatnio ktoś w Zabrzu.

Wielkie pieniądze były do wygrania w Eurojackpota. We wtorkowym losowaniu padła tylko jedna wygrana I stopnia. Szczęście uśmiechnęło się do kogoś w Szwecji. Gracz zgarnął niemal 116 mln euro. Ale o krok od fortuny było kilku graczy, bo padło sześć wygranych II stopnia, w tym dwie w Polsce. Jak podał Totalizator Sportowy każda z polskich wygranych wyniosła dokładnie 2 428 596,60 zł.

Podwójna wygrana

Gdzie padły te wygrane, a mówiąc precyzyjnie wygrana, co za chwilę wyjaśnimy? Otóż w Zabrzu. Z komunikatu TS wynika, że wygrana padła w punkcie Lotto przy ul. Szkubacza i wyniosła 5 823 282, 90 zł. Ale jak się okazuje gracz zagrał systemem, skreślając 7 z 50 liczb i 3 z 12. Miał fart, bo dzięki temu podwoił swoją wygraną. Trafiając wygraną II stopnia dostał pieniądze za trafienie nie jednej wygranej II stopnia, ale dwóch, a do tego zgarnął wygraną III stopnia ( 932,5 tys zł ) plus jeszcze 60 wygranych niższych stopni. To łącznie dało mu wspomniane 5 823 282,90 zł.

Niewiele osób gra systemem, bo za taki zakład, który zawarł ktoś w Zabrzu trzeba zapłacić było 787,50 zł, ale jak widać w jego przypadku to się bardzo opłaciło.

Co ciekawe trzy lata temu niedaleko Zabrza, bo w Bytomiu też ktoś zagrał systemem ( 6 z 50 i 4 z 12) i trafił wygraną II stopnia, zgarniając również podobna kwotę, bo 5,2 mln zł.

Uśmiech losu

Oczywiście to nie są najwyższe wygrane w tę grę w Polsce. Bo wielkie pieniądze daje tak naprawdę trafienie wygranej I stopnia, a najwyższa wygrana w Eurojackpocie może wynieść ponad pół miliarda złotych. Już ośmiu osobom w Polsce udało się trafić wygraną I stopnia, choć ich szczęście zostało różnie wycenione. Najniższa wygrana pierwszego stopnia wyniosła bowiem 42,8 mln zł, a najwyższa aż 213,6 mln zł, bo tyle wygrał ktoś trzy lata temu w powiecie krotoszyńskim. Gracz zawarł jeden zakład i sam wytypował liczby, które przyniosły mu morze pieniędzy.

Bo nie wystarczy trafić tylko wszystkie liczby. Najlepiej zrobić to wtedy, kiedy w kasie w wyniku kumulacji zbierze się już naprawdę okrągła sumka, jak teraz . Do tego trzeba jeszcze samemu rozbić bank. Bo inaczej przyjdzie nam podzielić się fortuną z innymi. Tak było cztery lata temu, kiedy w Polsce też padła wygrana pierwszego stopnia w Eurojackpocie. Wtedy ktoś w powiecie bieruńsko-lędzińskim wygrał ponad 206,5 mln zł. Szkopuł w tym, że dwie osoby w Europie wytypowały poprawnie siedem liczb. Wygraną w wysokości 90 mln euro Polak musiał więc podzielić się z graczem z Finlandii.

Szanse małe, ale...

Z ciekawostek warto dodać, że ta wygrana padła w piątek trzynastego, tak jak wygrana 13 grudnia ub. roku w powiecie rzeszowskim, kiedy ktoś wygrał 91 mln zł. Jak widać, piątek trzynastego wcale nie jest pechowy, wręcz przeciwnie, czasami przynosi fortunę, co oczywiście nie zmienia faktu, że każda wygrana to ślepy los. Prawdopodobieństwo trafienia najwyższej wygranej w Eurojackpocie jest nikłe, bo wynosi jak 1 do ponad 139,8 mln. Jednak co ciekawe, to wszystkie największe wygrane w kraju padły na kupny wysłane za podstawową stawkę, co tylko może oznaczać, że jak ktoś ma wygrać, to wygra.

Na Warmii i Mazurach jak do tej pory najwyższa wygrana w Eurojackpocie padła w sierpniu ub. roku w Bisztynku. Do ogromnych pieniędzy graczowi zabrakło jednej liczby. Ale i tak zainkasował 2,7 mln zł. Jeśli chodzi o wszystkie gry, to w naszym regionie jak dotychczas najwyższa wygrana padła 15 lat temu w Elblągu, gdzie ktoś wygrał w Lotto 24,6 mln zł. Na liście lottomilionerów jest to jednak dopiero 18. pozycja. Otwiera ją wygrana w w Lotto w Skrzyszowie koło Tarnowa. Osiem lat temu ktoś wygrał tam 36,7 mln zł.

Andrzej Mielnicki