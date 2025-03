Przełomowa umowa między Francją i Polską?

Premier Donald Tusk powiedział w czwartek po spotkaniu m.in. z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, że finalizowany jest traktat między Polską a Francją. Jak mówił, wiele wskazuje na to, że będzie on przełomowy, jeżeli chodzi o wzajemne gwarancje bezpieczeństwa.

Tusk powiedział na konferencji prasowej w Paryżu, że przy okazji szczytu "koalicji chętnych" - państw sojuszniczych Ukrainy, z udziałem przedstawicieli UE i NATO - spotkał się w "cztery oczy" z prezydentem Francji, z którym rozmawiał m.in. o bilateralnych relacjach obu krajów.

"Finalizujemy powoli traktat między Polską a Francją. Mam nadzieję, że niedługo będziemy gotowi go podpisać" - oświadczył premier.

Choć Tusk przyznał, że nie zdradzi na razie szczegółów traktatu, to - jak ocenił - wiele wskazuje na to, że może być on przełomowy, jeżeli chodzi o wzajemne gwarancje bezpieczeństwa.

"To byłby także kolejny krok na rzecz urealnienia tego, co my nazywamy gwarancjami bezpieczeństwa dla Europy, dla Polski" - powiedział szef rządu. "Nasze polskie stanowisko jest w całej rozciągłości akceptowane - jako część tej europejskiej i natowskiej wizji pokoju i bezpieczeństwa" - podkreślił.

O finalizowaniu prac nad traktatem o wzmocnionej przyjaźni i współpracy między Polską i Francją mówił już w styczniu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Przekonywał wówczas, że nowy traktat będzie stanowił istotny impuls dla stosunków polsko-francuskich, a jego finalizacja nastąpi w najbliższych miesiącach.

Tusk: Rosja stawia nierealistyczne warunki pokoju, Ukraina wykazała dobrą wolę

Premier powiedział, że spotkanie w Paryżu nie miało na celu "podejmowania wspólnych decyzji dotyczących ewentualnych misji stabilizacyjnych na Ukrainie".

"Nie ma co konkretyzować tych planów, dopóki nie ma choćby wstępnych rezultatów rozmów amerykańsko-rosyjskich o realnym przerwaniu ognia" - dodał szef rządu, odnosząc się do rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą, w których USA jest pośrednikiem.

Tusk przekazał, że podczas szczytu liderzy rozmawiali o tym, w jaki sposób przekonać naszych amerykańskich przyjaciół do tego, że Putin nie zamierza zakończyć wojny.

"Prezydent Zełenski i Ukraina wykazali maksimum dobrej woli w czasie rozmów w Arabii Saudyjskiej i zgodzili się bezwarunkowo na przerwanie ognia" - zauważył premier.

Jak dodał, "to Rosjanie zaczęli stawiać warunki nierealistyczne". "Warunkiem nierealistycznym - z punktu widzenia wszystkich dzisiaj zebranych tu, w Paryżu - jest ten, że oni się zgodzą na przerwanie ognia pod warunkiem zniesienia wszystkich sankcji" - podkreślił Tusk.

"Zadaniem tych, którzy są w kontakcie stałym z prezydentem Donaldem Trumpem, jest przekonanie Amerykanów do tego, żeby otworzyli możliwie szeroko oczy i żeby widzieli, kto jest odpowiedzialny za to, że wojna trwa nadal, kto jest odpowiedzialny za to, że ciągle giną ludzie" - mówił premier.

Według szefa rządu, jest już jasne, że Wielka Brytania, Francja i niektóre inne kraje byłyby gotowe do tworzenia misji pokojowej na Ukrainie. Jednak, jak dodał, "ten pokój musi stać się faktem". Przypomniał również, że "nie będzie polskiej misji pokojowej".

"My znamy swoje zadania, one są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem naszej granicy, ale też z organizowaniem pomocy przez Rzeszów, lotnisko w Jasionce" - zaznaczył Tusk.

