Wiosna zawitała do Olsztyna. Ulice rozkwitły kolorami [ZDJĘCIA]

Olsztyn rozkwitł! Przed Urzędem Miasta i na Starym Mieście pojawiły się kolorowe kompozycje bratków i stokrotek, które wprowadzają wiosenny klimat i zachęcają do spacerów. Te barwne akcenty będą zdobić miasto aż do połowy maja.

Szczególnie efektownie prezentują się donice ustawione przed olsztyńskim Urzędem Miasta. W wąskich, drewnianych pojemnikach utworzono eleganckie kompozycje z naprzemiennie posadzonych białych i różowych stokrotek, które dominują na pierwszym planie. Za nimi znalazły się drobnokwiatowe bratki w odcieniach fioletu z charakterystycznym żółtym oczkiem, a całość dopełniają wielkokwiatowe bratki w różowych i niebieskich barwach. Efekt? Harmonijna, przyciągająca wzrok paleta kolorów, która zachwyca przechodniów.

Na Starym Mieście kwiaty zostały rozmieszczone w donicach o bardziej swobodnym charakterze, tworząc luźniejsze, lecz równie malownicze układy. To idealne miejsce na wiosenny spacer, który pozwoli poczuć budzącą się do życia naturę w miejskim wydaniu.

Wiosenne nasadzenia będą zdobić Olsztyn aż do połowy maja. Później bratki i stokrotki ustąpią miejsca letnim roślinom, które będą upiększać miasto przez całe lato aż do późnej jesieni. To cykliczne działanie ma na celu ożywienie miejskiej przestrzeni i uczynienie jej bardziej przyjazną zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających Olsztyn gości.

Wiosenna odsłona Olsztyna to prawdziwa uczta dla oczu, a rozkwitające kwiaty są symbolicznym zaproszeniem do tego, by cieszyć się dłuższymi dniami, ciepłem i kolorami tej najbardziej radosnej pory roku. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć tych barwnych aranżacji, koniecznie wybierzcie się na spacer i poczujcie wiosenną atmosferę na własnej skórze!

