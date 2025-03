Remont i budowa. Mieszkańcy Olsztyna zyskają bezpieczną trasę? [ZDJĘCIA]

W Olsztynie powstanie nowy chodnik, który poprawi bezpieczeństwo pieszych. Projekt zgłoszony do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego rozwiąże problem braku infrastruktury, zapewniając bezpieczną trasę dla mieszkańców, którzy dotychczas musieli poruszać się po nieoświetlonej, nierównej drodze.

Obecnie osoby zamieszkałe w okolicy zmuszone są do poruszania się po szutrowej drodze pełnej nierówności, co jest szczególnie uciążliwe po zmroku, ze względu na słabe oświetlenie. Brak chodnika stwarza również ryzyko wypadków, ponieważ piesi dzielą trasę z samochodami, co znacząco obniża bezpieczeństwo.

— Poruszanie się po drodze po której jeżdżą samochody jest niebezpieczne dla pieszych, którzy z powodu braku chodnika zmuszeni są do korzystania z drogi — czytamy w opisie projektu.

Nowa inwestycja obejmuje budowę odcinka chodnika jako kontynuacji istniejącego ciągu pieszego wzdłuż ul. Grzegorzewskiej, po stronie numerów parzystych. Chodnik powstanie od alejki na działce nr 22 w kierunku posesji nr 5, aż do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących. Dodatkowo, zaplanowano remont istniejącego chodnika od alejki do wspomnianego ośrodka.

Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności w Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim, mieszkańcy będą mogli cieszyć się bezpieczną i komfortową trasą. Chodnik nie tylko poprawi warunki poruszania się pieszych, ale również zwiększy bezpieczeństwo, zwłaszcza w godzinach wieczornych, kiedy dotychczasowa infrastruktura była niewystarczająca.

