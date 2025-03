Pierwszy bocian zawitał na Warmię i Mazury

W naszym województwie, dokładniej w powiecie szczycieńskim pojawił się pierwszy bocian, a to oznacza, że wiosna coraz bliżej!

Osobnika zauważył kilka dni temu w miejscowości Długi Borek w gminie Świętajno, w powiecie szczycieńskim. Jak mawiają ludowe porzekadła, przyloty bocianów mają zwykle miejsce po 19 marca, ale główna fala przylotów będzie się odbywać w kwietniu, kiedy będzie cieplej.

Zwykle pierwsze przylatują osobniki dorosłe i samce. Poprawiają one gniazdo i czekają na przylot samicy. Bociany są ptakami wiernymi, jeżeli są parą, to do końca życia. Zdarza się, że któryś z ptaków może zginąć w wyniku wypadków – np. burzy piaskowych. Wtedy zwykle pozostały osobnik, szuka drugiej połówki i z nią zakłada nową rodzinę.

Bociany w ciągu dnia mogą pokonać do 200 kilometrów. Tajemnicą dla naukowców wciąż pozostaje jak bociany przelatują tysiące kilometrów, wracając do swoich gniazd.

Główne trasy migracji bocianów to trasa wschodnia – z Afryki Południowej i Wschodniej, przez cieśninę Bosfor, Bułgarię, Węgry i zachodnią Ukrainę do Polski. Duga trasa – bociany wracają z zimowisk Afryki Zachodniej przez Gibraltar do Europy Zachodniej.