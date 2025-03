Prezydent Rosji Władimir Putin, odnosząc się do apelu przywódcy USA Donalda Trumpa w sprawie darowania życia ukraińskim wojskowym, oświadczył, że dowództwo ukraińskie powinno rozkazać siłom w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji złożenie broni i oddanie się do rosyjskiej niewoli. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zdementował doniesienia o okrążeniu ukraińskich wojsk w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji. Dowództwo zapewniło, że nie ma takiego zagrożenia, poszczególne jednostki zostały wycofane na "korzystniejsze" pozycje obronne.

Putin powiedział, że Kreml "ze zrozumieniem odnosi się" do wezwania Trumpa. "W przypadku złożenia broni i oddania się do niewoli (żołnierze) będą mieli zagwarantowane życie i godne traktowanie w zgodzie z normami prawa międzynarodowego i prawa Rosji" - oświadczył Putin.

"Do skutecznej realizacji wezwania Trumpa potrzebny jest rozkaz wydany przez władze Ukrainy swoim wojskowym, by złożyli broń i oddali się do niewoli" - dodał.

Wcześniej w piątek prezydent USA, nie podając szczegółów, stwierdził, że tysiące ukraińskich żołnierzy zostały "całkowicie okrążone" przez rosyjskie wojska w obwodzie kurskim w Rosji. Powiadomił, że poprosił Putina o to, by darował im życie.

W czwartek Putin powiedział, że ukraińskie siły znajdują się tam w pełnej izolacji.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy: doniesienia o okrążeniu naszych wojsk w obwodzie kurskim są fałszywe

"Doniesienia o rzekomym 'okrążeniu' ukraińskich oddziałów w obwodzie kurskim nie odpowiadają rzeczywistości i są tworzone przez Rosjan w celach politycznych oraz w celu wywierania presji na Ukrainę i jej partnerów. Sytuacja nie zmieniła się znacząco w ciągu dnia. Działania bojowe w obszarze operacyjnym zgrupowania wojskowego 'Kursk' są kontynuowane" - czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego.

Sztab zaznaczył, że jednostki ukraińskie dokonały przegrupowania, wycofały się na bardziej korzystne pozycje obronne i realizują wyznaczone im zadania na terytorium obwodu kurskiego.

"Nasi żołnierze odpierają ofensywne działania przeciwnika i skutecznie rażą go ogniem ze wszystkich rodzajów broni. Od początku bieżącej doby na kierunku kurskim doszło do 13 starć bojowych. Groźba okrążenia naszych jednostek nie istnieje" - podkreślił Sztab Generalny.