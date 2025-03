Rosja sceptyczna w sprawie zawieszenia broni

Mianem "imitacji działań pokojowych" nazwał w czwartek jeden z doradców Władimira Putina propozycję 30-dniowego rozejmu w wojnie w Ukrainie. Jurij Uszakow odniósł się w ten sposób do przyjętej we wtorek w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej wspólnej inicjatywy USA i Ukrainy.

Kremlowski doradca wyraził pogląd, że proponowane przez Waszyngton i Kijów zawieszenie broni w wojnie w Ukrainie będzie wyłącznie "wytchnieniem dla ukraińskich sił zbrojnych".

"Wydaje mi się, że w tej sytuacji nikt nie potrzebuje żadnych działań, które tylko imitują działania pokojowe" - oświadczył Uszakow, cytowany przez agencję Reutera, która powołała się na rosyjskie media państwowe.

Kremlowski doradca ocenił też, że amerykańsko-ukraińska propozycja nie daje niczego Rosji, która - jak podkreślił - dąży do rozwiązania pokojowego w perspektywie długookresowej. Uszakow wyraził także nadzieję, że Stany Zjednoczone wezmą pod uwagę stanowisko Kremla w przyszłych inicjatywach na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie.

Po wtorkowych negocjacjach w Arabii Saudyjskiej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że proponowany rozejm obejmowałby działania w przestrzeni powietrznej, na morzu i wzdłuż całej linii frontu na lądzie. "Ukraina akceptuje tę propozycję, uważamy ją za pozytywną. (...) My się zgadzamy, a jeśli Rosjanie się zgodzą, to zawieszenie broni zacznie obowiązywać natychmiast" – podkreślił ukraiński przywódca.

We wspólnym oświadczeniu resorty dyplomacji Ukrainy i USA przekazały, że "Stany Zjednoczone zakomunikują Rosji, iż wzajemność po stronie Rosji jest kluczem do osiągnięcia pokoju". Strona ukraińska nie kryła jednocześnie wątpliwości, czy Moskwa odniesie się pozytywnie do propozycji przyjętych w Dżuddzie. Władze w Kijowie przypomniały, że Kreml wielokrotnie w przeszłości łamał porozumienia i umowy, "dlatego trudno przewidzieć, jak zachowa się teraz". "Musimy bardzo uważnie obserwować działania" Rosjan – przyznała w rozmowie z PAP była wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar.

W czwartek do Moskwy przyleciał amerykański wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff; ma zostać przyjęty przez Putina. Tematem rozmów może być amerykańska propozycja 30-dniowego zawieszenia broni w Ukrainie.

PAP/red.